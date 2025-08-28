Archivio storico, pronti 16mila euro

Fuga dall'ateneo
CronacaArchivio storico, pronti 16mila euro
28 ago 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
Il Comune di Bagno di Romagna ha ottenuto un nuovo finanziamento regionale per il riordino e la valorizzazione dell’Archivio Storico. Infatti, grazie alla candidatura recentemente presentata e accolta, sono stati assegnati altri 16.000 euro, che consentiranno di completare l’intervento di recupero e catalogazione.

"Nei prossimi mesi – scrivono il sindaco del Comune termale e l’assessora alla Crescita educativa e all’armonia sociale, Carla Para – riprenderà lo studio dei documenti trasferiti a Palazzo del Capitano dall’Archivio Deposito di San Piero in Bagno. Si tratta di materiale prezioso, in gran parte anteriore al 1946, che riguarda la gestione economica dell’Amministrazione, i censimenti, gli stati di famiglia del Ventennio, pratiche relative a sussidi e pensioni di guerra, la documentazione dell’ufficio tecnico e, non da ultimo, importanti testimonianza sulla Resistenza".

"Con questo ulteriore contributo riusciremo a completare il lavoro di riordino del nostro Archivio – afferma il sindaco Spighi – un patrimonio inestimabile, che restituisce alla comunità cinque secoli di storia, dalla dominazione toscana fino al Novecento. E’ un grande risultato per la nostra identità e per la memoria collettiva della città".

"Il riordino e la digitalizzazione dell’Archivio – aggiunge l’assessora Para – non sono solo un’operazione di conservazione, ma anche un modo per rendere accessibile a tutti la storia del nostro territorio. Grazie alla pubblicazione online sul portale Archivi ER, chiunque potrà consultare l’indice completo e scoprire le nostre radici".

gi. mo.

