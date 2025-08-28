Archivio storico, pronti 16mila euro

Il Comune di Bagno di Romagna ha ottenuto un nuovo finanziamento regionale per il riordino e la valorizzazione dell’Archivio Storico. Infatti, grazie alla candidatura recentemente presentata e accolta, sono stati assegnati altri 16.000 euro, che consentiranno di completare l’intervento di recupero e catalogazione.

"Nei prossimi mesi – scrivono il sindaco del Comune termale e l’assessora alla Crescita educativa e all’armonia sociale, Carla Para – riprenderà lo studio dei documenti trasferiti a Palazzo del Capitano dall’Archivio Deposito di San Piero in Bagno. Si tratta di materiale prezioso, in gran parte anteriore al 1946, che riguarda la gestione economica dell’Amministrazione, i censimenti, gli stati di famiglia del Ventennio, pratiche relative a sussidi e pensioni di guerra, la documentazione dell’ufficio tecnico e, non da ultimo, importanti testimonianza sulla Resistenza".

"Con questo ulteriore contributo riusciremo a completare il lavoro di riordino del nostro Archivio – afferma il sindaco Spighi – un patrimonio inestimabile, che restituisce alla comunità cinque secoli di storia, dalla dominazione toscana fino al Novecento. E’ un grande risultato per la nostra identità e per la memoria collettiva della città".

"Il riordino e la digitalizzazione dell’Archivio – aggiunge l’assessora Para – non sono solo un’operazione di conservazione, ma anche un modo per rendere accessibile a tutti la storia del nostro territorio. Grazie alla pubblicazione online sul portale Archivi ER, chiunque potrà consultare l’indice completo e scoprire le nostre radici".

gi. mo.