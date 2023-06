Arcigay sulle barricate "Siamo pronti ad aiutarlo"

Fiumi di critiche sono piovuti da più parti in seguito alla decisione di allontanare un giovane dal ruolo di educatore di un centro estivo, dopo che il ragazzo aveva pubblicato una foto di un bacio su Instagram. Il bacio è quello tra il giovane e il suo compagno e la decisione di allontanare il ragazzo dal ruolo di educatore di un centro estivo parrocchiale, pare sia stata presa a causa del suo orientamento sessuale. "Chi ha sollevato dall’incarico il ragazzo – dice Marco Tonti, presidente del centro Arcigay di Rimini e Forlì-Cesena - dovrebbe ricordare sempre le parole di papa Francesco quando dice ‘Chi sono io per giudicare’. Parole ribadite, in forme diverse ma sempre inequivocabili sul rapporto tra chiesa e persone Lgbtqi+. Le discriminazioni sul lavoro basate sull’orientamento sessuale sono vietate dalla legge e il ragazzo può rivolgersi a noi di Arcigay e anche alla consigliera di parità provinciale per far valere le sue ragioni". "Ci sono moltissimi elementi discriminatori in questa decisione – continua Marco Tonti – prima di tutto la persona dovrebbe essere giudicata per le sue capacità lavorative e non per la vita privata. Mi piacerebbe sapere cosa pensano i genitori dei bambini del centro estivo annullato".

Anche i Giovani Democratici di Cesena e il Partito Democratico di Cesena esprimono la loro più ferma solidarietà nei confronti del giovane educatore cesenate. "Condanniamo fermamente qualsiasi forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale – dicono - riteniamo che sia inaccettabile che la sessualità di una persona sia utilizzata come criterio per giudicare la sua idoneità come educatore delle giovani generazioni. È fondamentale che i giovani crescano in un ambiente di inclusione e rispetto, dove le differenze siano valorizzate e non motivo di discriminazione". Anche il deputato del Pd Alessandro Zan ha commentato su Twitter la vicenda. "Senza parole – scrive Zan -. A Cesena un parroco, piuttosto che consentire all’educatore di svolgere il proprio ruolo, ha preferito cancellare il centro estivo, mandando in tilt decine di famiglie. Si predica amore, si pratica discriminazione. Grazie al sindaco Lattuca per la netta condanna". Anche le Camere del Lavoro di Forlì e di Cesena esprimono vicinanza e solidarietà all’educatore. "Queste cose non devono più accadere: non siamo nel Medioevo – afferma la segretaria generale CGIL Cesena Silla Bucci - Come organizzazione sindacale ricordiamo che l’orientamento sessuale non ha nessuna correlazione con le competenze della persona".

Annamaria Senni