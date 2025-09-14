’Arcobaleno’, nuova sezione montessoriana

Ieri mattina è stata inaugurata la nuova sezione ‘Sole’ a metodo Montessori presso la Scuola d’infanzia Arcobaleno di Calabrina. Sarà frequentata da 25 bambini.

L’ampliamento della proposta didattica rappresentato da questa nuova sezione è il risultato di un percorso educativo nato nel 2017. Un progetto ‘dal basso’, come lo definisce la dirigente scolastica del Quinto circolo didattico di Cesena, Monia Baravelli, sviluppato all’interno della sezione stessa, che ha visto le insegnanti protagoniste anche nella autoproduzione dei materiali montessoriani e nell’applicazione quotidiana dei principi del metodo, con risultati che hanno saputo coinvolgere e convincere famiglie e territorio.

"Maria Montessori – commenta l’assessora alla scuola e ai servizi per l’Infanzia, Maria Elena Baredi, questa mattina presenta al momento inaugurale – è stata una figura straordinaria nel panorama pedagogico. Già negli anni ’50, Montessori parlava di politiche educative per la fascia 0-6 anni: esattamente il modello che stiamo costruendo oggi a Cesena attraverso nuovi poli, per ultimi quelli inaugurati nel corso di questa settimana all’Osservanza, a Villachiaviche e a San Vittore. Nel caso specifico di Calabrina, abbiamo realizzato una struttura che ospita sia il nido che la scuola dell’infanzia".

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al sostegno sinergico di numerosi enti e realtà del territorio: Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, che hanno accompagnato il progetto sin dalla fase sperimentale; Amministrazione comunale di Cesena; Banca di Credito Cooperativo di Villachiaviche, che, tramite l’Associazione ‘L’Isola che non c’è’, ha contribuito all’acquisto del materiale e degli arredi montessoriani.