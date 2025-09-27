Area della stazione: "Educatori di strada e più telecamere"

Arrivano fondi per la zona più discussa e problematica della città, l’area attorno alla stazione ferroviaria, teatro ormai da troppo tempo di agguati, atti teppistici e assalti specie nelle ore serali che hanno creato un clima di paura e tensione.

La Regione ha dato il via libera all’accordo di programma con il Comune di Cesena per la realizzazione del progetto ’Oltre Stazione’, che prevede un intervento di prevenzione integrata concentrato nelle zone di cornice al centro storico e di cerniera come la barriera e la zona Cubo-stazione, e nelle zone più periferiche quali il parco Iqbal Masih e il centro commerciale Montefiore.

Il progetto, che avrà un costo complessivo di 160mila euro, riceverà un contributo regionale pari a 128mila euro con una compartecipazione del Comune di Cesena di 32mila euro. Gli interventi principali del progetto ’Oltre Stazione” previsti dall’accordo comprendono: l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino, con nuovi dispositivi e telecamere anche nelle adiacenze esterne della Biblioteca Malatestiana e il consolidamento, in accordo con la prefettura, della figura dello street tutor per la prevenzione dei rischi e la mediazione dei conflitti in aree pubbliche ed eventi. Lo street tutor opera fuori dai contesti scolastici tradizionali, spesso nelle strade o nei quartieri difficili e aiuta bambini, adolescenti o giovani in situazioni di disagio sociale, educativo o familiare

A queste azioni si affiancheranno interventi di presidio sociale come il potenziamento dell’equipe di educatori di strada, con la costituzione di una equipe sperimentale dedicata al rapporto con le giovani e i giovani frequentatori occasionali della Biblioteca Malatestiana, e il sostegno allo spazio socio aggregativo ‘Cicarè’, punto di riferimento per ragazze e ragazzi in età adolescenziale.

La liquidazione del contributo regionale avverrà in due tranche, la prima a titolo di acconto in misura proporzionale a un primo stato di avanzamento del progetto la seconda a saldo. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre.