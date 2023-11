Area ’ex Nuit’, il Comune firma un nuovo patto

Il Comune di Cesenatico ha compiuto un altro passo per avere l’area dell’ex discoteca Nuit, nell’ambito dei nuovi accordi tra pubblico e privato. Nello specifico ieri mattina in Municipio è stato sottoscritto l’accordo di programma per la rimodulazione del precedente accordo di programma, con le firme del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, del presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e dell’imprenditore Bruno Bastone della società Leb.

Il consiglio comunale aveva approvato il 30 luglio la delibera che definiva l’avvio formale per la rimodulazione del precedente accordo, in seguito all’ingresso della società Leb srl al posto della società Fincarducci, dopo l’aggiudicazione dell’asta relativa al compendio immobiliare del fallimento Fincarducci Srl. L’accordo prevede la cessione al Comune di Cesenatico dell’intera zona denominata ’ex Nuit’, un’area di oltre 12mila metri quadrati sul lungomare Carducci fra via Milano e via Venezia, e di un’area in viale dei Mille di circa mille metri quadrati in centro, vicina all’ex Kamikaze.

In base all’accordo la società Leb rinuncia anche a tutti i contenziosi in essere davanti al Tar dell’Emilia-Romagna e cede le opere non complete e parziali realizzate da Fincarducci. Si tratta nello specifico di oltre 2,4 milioni di euro di lavori già realizzati in viale Dei Mille, fra via Dante e via Deledda; oltre alle opere realizzate nell’area ex Nuit, necessarie per la realizzazione dei parcheggi sotterranei per una somma di circa 3 milioni.

Il Comune conferma le concessioni delle trasformazioni delle ex colonie San Vigilio, Cif e Gioiosa, in residenziale, che rimarranno valide per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo; il Comune cede l’edificio delle ex case popolari di viale da Vinci dando la possibilità di realizzare un edificio residenziale di mille metri quadrati. A compensazione, il Comune dovrà ricevere 234mila, 513 euro e 20 centesimi, di costo di costruzione per le tre colonie e i contributi previsti per legge per l’edificio di viale da Vinci.

Il precedente accordo di programma risale al 2010 e le firme della convenzione furono fatte il 12 gennaio 2011, con la Fincarducci Srl che avrebbe dovuto costruire un grande albergo nell’area con spazi commerciali, una piazza e parcheggi interrati, la conversione a residenziale delle tre ex colonie e la realizzazione di opere pubbliche per circa 8,5 milioni di euro oltre alla realizzazione di alloggi popolari nell’ex colonia Prealpi. La Fincarducci per problemi economici non rispettò l’accordo e nel novembre 2017 fallì. I beni andarono all’asta e due anni fa subentrò la società Leb, con la quale il Comune ha rimodulato gli accordi.