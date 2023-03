Area ex Sacim liberata Il sollievo dei residenti: "Incubo finito, se ne sono viste di tutti i colori"

di Luca Ravaglia

"Succedeva di tutto". Basta questo a descrivere lo stato d’animo di chi nelle vicinanze dell’area ex Sacim ci vive o ci lavora. Anche perché quando si va nel dettaglio, ci si accorge in fretta che il ‘di tutto’ comprende davvero un’ampissima serie di episodi, nessuno dei quali è piacevole da raccontare. Episodi che in ogni caso ora, dopo l’avvio delle demolizioni della struttura abbandonata all’interno della quale le forze dell’ordine il 2 marzo hanno trovato sette occupanti abusivi, appartengono al passato.

"Da tempo dovevamo fare i conti con una situazione che stava peggiorando – il racconto è di una mamma che abita nelle palazzine sull’altro lato di Carlo Cattaneo – Alla nostra famiglia non sono fortunatamente mai capitati episodi spiacevoli, ma resta comunque il fatto che rincasare la sera e imbattersi in qualcuno dei frequentatori dei locali abbandonati era sempre fonte di preoccupazione. C’era chi correva, chi si innervosiva molto facilmente, chi non parlava mai e chi la sua voce la faceva sentire anche troppo".

I racconti si accavallano. Si parla di piccoli furti subiti (anche da persone di passaggio in zona) e chi di momenti di tensione dopo contatti fortuiti. Tempo fa in una palazzina isolata dal resto degli edifici era scoppiato un incendio, che fortunatamente era stato circoscritto in fretta dai vigili del fuoco e non aveva coinvolto altre proprietà della zona, a partire per esempio dal centro penumatici attiguo all’area abbandonata.

"La cosa peggiore da vedere era il continuo via vai di persone che superavano i cancelli per poi sparire in mezzo agli edifici abbandonati. Uomini e donne, italiani e stranieri. Soprattutto però c’erano anche ragazzi, pure molto giovani. Vederli avventurarsi da quelle parti schivando ogni contatto e ogni tentativo di approccio faceva male. Perché nessuno merita di finire a frequentare certi luoghi, evidentemente alla ricerca di qualcosa che alla luce del sole non si vende e non si compra, ma quando a finire in quella rete sono i giovanissimi è davvero una sconfitta per tutti". E ancora non basta. "Ho visto uscire un uomo che si teneva le mani sul viso ferito, rifiutandosi di accettare aiuto o anche solo di spiegare cosa fosse accaduto".

Le ruspe sono al lavoro e gli edifici che perdono pezzi concedono visuali inedite su alcune stanze. Ci sono gli ex uffici dell’azienda, ma ci sono anche le stanze che erano utilizzate dagli avventori abusivi: si vedono un tavolo apparecchiato con una tovaglia e una serie di bottiglie e recipienti vari. C’è un mobiletto, forse un vecchio frigo, con ‘unta aperta. Molti si fermano a guardare, cercando l’angolazione migliore. "Tra chi dormiva lì c’era anche chi era regolarmente residente in Italia e lavorava pure, ma non riusciva a permettersi un posto dove vivere. O semplicemente non riusciva a trovarlo. Non si può far finta di niente. Servono risposte. Ne sono arrivate in termini di riqualificazione dell’area, sarebbe doveroso darne anche a chi ora sta cercando un altro tetto sotto al quale ripararsi, perché se anche chi ha tutti i documenti in regola per vivere in città, non sa trovare alternative a una vecchia azienda dismessa, vuol dire che c’è un problema che la politica deve risolvere urgentemente".