Area portuale, inaugurata l’isola ecologica

di Giacomo Mascellani

L’area portuale produttiva di Cesenatico si riqualifica, diventa più moderna e anche sostenibile. Mercoledì è stata infatti inaugurata la nuova isola ecologica, per recuperare e riciclare meglio i rifiuti, situata sul retro del Mercato ittico, vicino alla zona di conferimento dei prodotti e dei magazzini all’ingrosso.

Il progetto è stato realizzato dal Comune con i finanziamenti messi a disposizione del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, per una spesa di 40mila euro. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, il vicesindaco Lorena Fantozzi, gli assessori Emanuela Pedulli e Gaia Morara, i rappresentati del Flaga, il comandante della Guardia Costiera di Cesenatico Roberto Marzolla, diversi consiglieri comunali, la dirigente Chiara Benaglia ed i vertici della Cooperativa Casa del Pescatore.

I cassonetti sono schermati con speciali box e l’oasi permetterà ai pescatori di dare il loro contributo alla tutela dell’ambiente, portando a terra rifiuti pescati in mare per avviarli in un percorso di riciclo. La nuova isola serve gli armatori e gli equipaggi dei circa ottanta pescherecci di stanza nel porto e delle motonavi adibite al trasporto passeggeri.

Tutte le imbarcazioni potranno conferire i rifiuti, escluse reti, corde, cavi, pallet, boe, filtri e stracci sporchi, che sono invece differenziate direttamente presso la sede della vicina Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico. L’isola è formata da due box, apribili sui lati lunghi sette metri, che racchiudono i cassonetti, mentre al centro, tra i due box, c’è un’area verde. I box, realizzati con pannelli di policarbonato coibentato, rivestito sui tre lati fissi con lamiera di ferro zincata, hanno la funzione di contenere e nascondere i contenitori per i rifiuti; la superficie esterna sarà differenziata e sulle aperture scorrevoli si possono applicare pannelli di alluminio serigrafati con grafica di comunicazione, mirata all’educazione ambientale sulla raccolta differenziata e la salvaguardia del mare.

Dopo il taglio del nastro dell’isola ecologica, i presenti sono entrati al mercato per visitare la sala d’asta e gli uffici completamente rimodernati, dove sono stati presentati i lavori quasi ultimati di riqualificazione del Mercato ittico, realizzati dal Comune con un investimento di circa 1 milione e 100mila euro, grazie ai finanziamenti del Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). Il sindaco Matteo Gozzoli ed il vicesindaco Lorena Fantozzi sottolineano l’importanza dei lavori: "Il porto è una delle anime di Cesenatico e tutto quanto abbiamo fatto nell’area mercatale è il riconoscimento all’importanza della pesca per tutta la città".