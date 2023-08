Aree verdi, ancora gratuitamente a disposizione delle società sportive

Il Comune di Cesenatico anche quest’anno ha messo a disposizione gratuitamente le aree verdi per le società sportive e le palestre che intendono svolgere attività all’aperto. L’iniziativa proseguirà fino al mese di settembre ed è sempre stata molto apprezzata.

Per le società e i gruppi sportivi le pratiche sono state agevoli, in quanto per richiedere gli spazi era sufficiente compilare un modulo in cui sono indicate le aree rese disponibili per l’attività. Tra gli spazi idonei sono state incluse anche le aree cortilizie della Scuola media ’Dante Arfelli’, nelle due sedi di via Sozzi a Levante e di via Cremona a Ponente. Non sarà applicato il canone per occupazione del suolo pubblico, anche nei probabili casi in cui per la realizzazione dell’attività sia necessario utilizzare piccole attrezzature mobili temporanee, quali pedane, amplificatori e altro. Le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell’attività sportiva sono a carico delle società richiedenti che si sono tutte munite di una copertura assicurativa per i propri atleti tesserati.

Il Comune tramite il proprio Ufficio Turismo Sport tiene monitorate queste iniziative, anche al fine di evitare sovrapposizioni e verificare che sia garantita la piena fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini.

Ricordiamo che fra le aree disponibili ci sono il parco di Levante, il parco di Ponente, il parco di via Balitrona, il parco Grande Torino di viale Cesare Abba, il cortile della scuola media Dante Arfelli, il giardino in viale Bernini, l’area verde attrezzata di via Ticino, il Parco del Pettirosso nel quartiere Madonnina ed il Parco di via Padre Vincenzi a Sala. Tutte zone che aspettano solo di essere utilizzate.

g.m.