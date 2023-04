Aree verdi gratis per fare sport

Il Comune di Cesenatico anche quest’anno mette a disposizione gratuitamente le aree verdi per le società sportive e le palestre che intendono svolgere attività all’aperto. L’iniziativa, attiva da subito, proseguirà per tutta l’estate. Per richiedere gli spazi si deve compilare un modulo in cui sono indicate le aree rese disponibili per l’attività. Tra gli spazi idonei sono state incluse anche le aree cortilizie della Scuola media "Dante Arfelli", nelle due sedi di via Sozzi a Levante e di via Cremona a Ponente, per le quali verrà data priorità alle società con sede a Cesenatico. Le società richiedenti devono essere assicurate.