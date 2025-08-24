Arena San Biagio. Il grande cinema sotto le stelle

La settima arte, tra i protagonisti dell’estate cesenate, continua ad incantare il pubblico dell’Arena San Biagio. Da domani a domenica saranno tante le storie, intense, commoventi e firmate da grandi registi, che si susseguiranno sul grande schermo. La settimana verrà avviata dalla proiezione del film ‘La vita da grandi’, esordio alla regia di Greta Scarano, con Matilda De Angelis, in parte girato a Rimini e in Romagna. Martedì ritorna ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini, tratto da una storia vera. Mercoledì sarà la volta di uno dei film più acclamati dell’anno: ‘The Brutalist’ di Brady Corbet, con Adrien Brody nei panni dell’architetto ungherese László Tóth. Emigrato negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua vicenda personale si intreccia con la grande storia. Vincitore di tre Oscar e del Premio per la Miglior Regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, è un’opera monumentale, visivamente straordinaria. Giovedì sarà proiettato ‘Fuori’ di Mario Martone, che racconta il periodo trascorso in carcere dalla scrittrice Goliarda Sapienza e la rinascita che ne deriva attraverso il legame con una giovane detenuta. Venerdì toccherà a ‘L’orchestra stonata’ di Emmanuel Courcol. Sabato spazio alla commedia romantica con ‘Follemente’ di Alessandro Genovesi, già regista di “Perfetti sconosciuti”, con Pilar Fogliati, Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Un primo appuntamento si trasforma in un viaggio esilarante tra i pensieri e le mille personalità che abitano la nostra mente. Un film brillante, ironico e pieno di sorprese. La settimana volgerà a termine domenica con ‘Emilia Pérez’ di Jacques Audiard, con Selena Gomez.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21:15. Il costo del biglietto è di 3,50 euro a persona per film italiani ed europei (Cinema Revolution), 6,50 euro per gli altri titoli, mentre le serate speciali Across The Movies prevedono un biglietto d’ingresso di 8 euro. Per tutte le informazioni contattare la mail info@cinemaeliseo.it o i canali Instagram e Facebook di Cesena Cinema e Arena San Biagio.