’Arenati’ al Bagno Adriatico Cinema in spiaggia sotto le stelle

Cinema sotto le stelle da gustare sul lettino. Stasera sulla spiaggia di Cesenatico Levante, ritorna l’appuntamento di "Arenati", la rassegna cinematografica gratuita. L’appuntamento è al Bagno Adriatico, per l’undicesima stagione con formula invariata: aperitivo a buffet a partire dalle 19, che accompagnerà sino all’inizio della proiezione alle 21.30. Il calendario come da tradizione prevede il primo titolo dedicato ai più piccoli, e quest’anno la pellicola apripista sarà Coco della Disney. La rassegna proseguirà poi con appuntamenti a cadenza settimanale, il 19 luglio con Rocketman, il 26 luglio The Termina, il 2 agosto Ferrari vs Ford, il 9 agosto Super 8 ed il 16 agosto Yesterday. Gli organizzatori consigliano di portare dei teli per stendersi sui lettini, oppure seguire il film dalle sedie della zona ristorante.