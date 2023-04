Aria d’estate in Riviera Un altro ponte d’oro Stabilimenti balneari già pieni di turisti

La Riviera fa il pieno di turisti per il lungo ponte del 25 aprile. Complice le temperature più alte e le sagre di primavera, migliaia di famiglie provenienti dal centro e nord Italia, ma anche parecchi stranieri, hanno deciso di trascorrere qui un fine settimana in relax. Ancora non ci sono le condizioni per infilare le infradito e stendersi sul lettino, ma in spiaggia si sta bene, gli stabilimenti balneari sono aperti e le opportunità di svago non mancano, come sottolinea il presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico Simone Battistoni: "Ci facciamo trovare pronti, per offrire un caffè al mare, far divertire bambini e ragazzi coi giochi e anche per soddisfare il palato con pranzi a base di pesce. Abbiamo molte richieste di prenotazioni per la stagione estiva e questo è di buon auspicio". A tal proposito, nel centro di Cesenatico la kermesse "Azzurro come il pesce" in calendario sino a martedì, propone tante occasioni per soddisfare i desideri dei buon gustai e degli appassionati di ricette marinare, ma la sagra offre anche l’opportunità di vivere tanti momenti di svago, passeggiare lungo il porto canale, visitare i mercatini e le mostre d’arte e il Museo della Marineria. Gli alberghi aperti sono circa 200 e lavorano tutti in pieno, i ristoranti sul porto canale stanno lavorando su più turni ed i locali sul lungomare pullulano di giovani.

Da qualche anno a questa parte c’è sempre maggiore interesse per il turismo cosiddetto en plen air. Terzo Martinetti, direttore del Cesenatico Camping Village, è molto soddisfatto: "Questo lungo ponte ci consente di ospitare famiglie che vogliono trascorrere al mare una mini vacanza, senza rinunciare a nulla. Abbiamo 300 case mobili occupate su 320, 150 piazzole di camper prenotate da giorni e circa 500 famiglie di stagionali, per un totale di 6mila persone arrivate. I turisti che ospitiamo sino a martedì provengono principalmente dalla Pianura Padana, ma anche da Toscana, Lazio e Marche, quindi oltre al nord ci sono anche molte famiglie del centro Italia. La bella notizia è che gli stranieri stanno tornando a prenotare e noi ne ospitiamo parecchi provenienti da Germania, Austria e Svizzera; inoltre abbiamo anche una piccola comunità di turisti polacchi che portano tanti giovani a fare vacanze all’aria aperta". Per gli hotel stellati in riviera si viaggia ancora un po’ con il freno a mano tirato, come racconta Paola Batani, titolare del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico e dei più importanti alberghi a cinque stelle presenti nelle altre località costiere in Romagna: "C’è tanta gente ma non abbiamo il pienone e sarà così molto probabilmente sino a quando non avremo un meteo più favorevole. I turisti che ospitiamo sono quasi tutti italiani provenienti dalle province del nord Italia. Non ci lamentiamo, anche perchè abbiamo parecchie richieste di informazioni e prenotazioni anche per il ponte del 1° maggio, ma molti aspettano di fissare la camera proprio perchè vogliono avere informazioni sulle condizioni del tempo. Quello che percepiamo è una gran voglia di mare e di sole da poter tornare a vivere sulla nostra spiaggia".

Giacomo Mascellani