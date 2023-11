Aria di Natale col ’Santa Park’

Oggi apre i battenti il "Natale al Mare", che quest’anno si chiama "Santa Park" e torna nell’area ex Nuit, dove è stato allestito il più grande parco invernale con giochi e attrazioni degli spettacoli viaggianti, esteso 10mila metri quadrati. La famiglia Foresti-Bellinati della FSociety, la società che gestisce il Cesenatico Village sul lungomare viale Carducci, ha installato venti attrazioni con un’area dedicata ai bambini più piccoli e una invece con giochi più adatti a ragazze, ragazzi e adulti, in modo da soddisfare le famiglie. L’ingresso è gratuito e si paga soltanto per le attrazioni che desidera provare o per ciò che vuole acquistare.