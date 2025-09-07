"Arianna" ha grandi aspirazioni. Marcheselli fa incetta di selezioni

I tetti di Cesena, il Ponte Vecchio, il fiume Savio e altri luoghi tipici del Cesenate si aggiudicano l’official selection di due Festival internazionali del Cinema e guadagnano l’iscrizione ai Premi David di Donatello. Sono infatti immortalati ne "Le Aspirazioni di Aria(nna)": il cortometraggio realizzato da Fabrizio Marcheselli, parmigiano di origine, cesenate d’adozione da 14 anni, con alle spalle una dozzina di corti e documentari. Pure concittadini sono i protagonisti e interpreti Monica Filippi e Alvaro Evangelisti. La pellicola, della durata di poco più di 6 minuti, ha ottenuto la "nomination" dal Villammare Film Festival 2025 di Vibonati (Salerno) giunto alla sua 24ª edizione, dove è stato proiettata alla presenza di ospiti come Sergio Rubini (presidente di giuria), Stefano Fresi, lo scrittore Maurizio De Giovanni. Per inciso, nella stessa edizione è stato selezionato anche il precedente lavoro del regista, Telefono Grigio (2024). In Francia invece, il corto presentato con il titolo Les Aspirations de Claire è stato selezionato insieme ad altri 16, su 600 partecipanti dal mondo, nell’ambito del festival L’Animal qui Court 2025, che si terrà a Bordeaux dal 24 al 28 settembre. Si tratta dell’unico film italiano in concorso e verrà proiettato il 25 settembre all’Athénée municipal.

"A questi riconoscimenti – dice Marcheselli -, si aggiunge l’iscrizione ai Premi David di Donatello 2026, che hanno dedicato al cortometraggio una pagina ufficiale sul proprio sito. Il progetto nasce da un aforisma sul doppio significato del verbo "aspirare", trasformato nella citazione di apertura del film: "Per aspirare a qualcosa… bisogna aspirare qualcos’altro". La sinossi racconta così la protagonista: "Arianna ha un nome ispirato dall’aria e si batte ogni giorno per pulirla. Sa che all’inquinamento ambientale corrisponde l’inquinamento della propria salute, ma anche dei propri ideali. Per aspirare davvero a qualcosa, lei deve prima necessariamente aspirare qualcos’altro". Monica Filippi è medico veterinario per piccoli animali. Ha frequentato corsi di teatro, ha partecipato ad altri cortometraggi (anche dello stesso Marcheselli) e ha avuto una piccola parte in alcune scene girate in Italia nel 2023 del film "Postcard from Earth" del regista americano Darren Aronofsky, realizzato per la Sphere at The Venetian Resort (Nevada, Usa). Del mestiere Alvaro Evangelisti, attore, regista, scenografo e animatore teatrale e protagonista di "Màt Sicuri – L’ultimo Diogene" (2019 dello stesso Marcheselli), filosofo e clochard per scelta, che viveva a Parma.