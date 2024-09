Arianna hair stylist a Miss Italia 2024

Per la prima volta nella sua vita di parrucchiera, Arianna Projetto di Savignano sul Rubicone, che da 24 anni ha il salone in via Cairoli 6, è stata chiamata a fare le acconciature per le giovani candidate a Miss Italia. "Quest’anno Miss Italia è sponsorizzata dall’azienda Framesi di prodotti per capelli che io conosco da 34 anni e mi hanno chiesto loro di fare questa esperienza", racconta. "La carovana di Miss Italia, dopo le selezioni fatte in estate in tutta Italia, è sbarcata a Porto San Giorgio in provincia di Fermo nelle Marche. Io partirò sabato prossimo, affiancata dalla mia collaboratrice Valentina Dall’Ara e domenica pettinerò le ragazze in occasione della finalissima del concorso di bellezza 2024". E’ la prima volta che fa questa esperineza con le miss? "Io ho pettinato tante miss e donne di spettacolo a Roma con il team Sergio Valente per la settimana dell’alta moda e per Donna sotto le stelle, un programma di Canale 5. Poi sempre con il team Sergio Valente con il Pret-à-Porter. Però nel concorso Miss Italia è la prima volta". La più esigente fra le tante donne famose che ha pettinato? "Sicuramente Naomi Campbell per la quale impiegavo due ore nella sua stanza d’albergo. Era esigente, però quando era in Italia mi cercava e anche quando fece le sfilate in Piazza di Spagna a Roma". La più umile? "Eva Herzigova di una dolcezza unica". A Miss Italia pettinerà solo le candidate a miss, ma anche altre donne? "Sì, la giuria, gli ospiti e i testimonial. Ci hanno già detto che dovremo pettinare tutte, o almeno dare gli ultimi ritocchi, perchè molti arrivano già pronti". La moda capelli donna autunno inverno di quest’anno? "Finalmente si avvolge di colori caldi, dai cioccolato sfumati bronzo, ai castani dorati sfumati di oro, ai rame più brillanti e ai biondo oro. Via via facendo sempre più sparire i colori freddi e cenere che non sempre hanno valorizzato i visi delle nostre bellissime donne". Come sta andando il lavoro? "Passato il bruttissimo periodo Covid che per noi è durato tre anni non avendo eventi come comunioni, cresime, matrimoni, piano piano stiamo tornando alla normalità". Come vede il suo futuro? "Spero di continuare le mie bellissime clienti e i clienti maschi perchè il salone è unisex, sperando di festeggiare nel migliore dei modi le nozze d’argento con l’acconciatura l’anno prossimo".

Ermanno Pasolini