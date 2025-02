Arianna Rondoni conquista la finale nel salto in lungo

Entra nel vivo la stagione indoor dell’atletica leggera e l’Endas Cesena, con le sue promettenti giovani leve, è stata fin da subito protagonista. Lo scorso fine settimana infatti si sono svolti i campionati italiani ‘Junior’ e ‘Promesse’ ad Ancona, che hanno visto in pista quattro talenti che stanno maturando all’ombra della Rocca Malatestiana, per di più in un contesto attuale certamente non semplice, visto che l’indisponibilità della pista di atletica sotto restyling, costringe gli endassini a spostarsi in altre strutture romagnole per allenarsi, con un significativo dispendio di tempo e di energie. Che però non ha minato il morale e l’entusiasmo degli aspiranti campioni, che continuano a lavorare sodo inseguendo i loro traguardi. Traguardi che questa volta per alcuni di loro sono stati solo sfiorati.

Giovanni Tentoni e Giulia Senni si sono infatti presentati all’appuntamento forti del titolo di campioni regionali e con tutte le carte in regola per riuscire a fare la voce grossa anche sul palcoscenico italiano. Tentoni ha gareggiato nei 60 metri piani e Senni sulla stessa distanza a ostacoli, ma entrambi non sono riusciti a conquistare l’accesso alla finale. Non ce l’ha fatta nemmeno Angelica Collini, pure lei impegnata nei 60 metri a ostacoli, ma in questo caso il bicchiere è decisamente mezzo pieno, visto che la giovane cesenate ad Ancona è riuscita a fermare il cronometro sul suo primato personale, a 9 secondi e 07. Segno che la strada è certamente quella giusta.

Una soddisfazione in più invece per Arianna Rondoni, che nel lungo ha centrato la misura giusta al terzo salto, accedendo alla finale: i suoi 5 metri e 66 centimetri sono valsi l’ottavo risultato italiano. Restando allo scorso fine settimana, la categoria ‘Ragazzi’ ha invece partecipato alla corsa campestre, gara dalla quale sono emerse buone indicazioni in vista dei prossimi impegni. Il calendario resta in ogni caso fitto: nel prossimo weekend sarà la volta dei campionati italiani indoor ‘Allievi’, ai quali l’Atletica Endas Cesena sarà certamente rappresentata da Giovanni Orlandi, impegnato nei 60 metri piani. Dovrebbero essere di scena anche Sara Teodorani e Viola Vincenzi che, rispettivamente nei 60 ostacoli e nel salto in alto, si sono conquistate in pista il diritto di gareggiare con le migliori. Entrambe sono però alle prese coi postumi di infortuni che sperano di mettere alle spalle in tempo per poter calzare le scarpette.

