Arie di Verdi al museo della Marineria

Oggi alle 16 nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, si terrà un appuntamento culturale e musicale con i discendenti di Antonio Barezzi, il mecenate che due secoli fa credette nel talento di un giovane musicista che si chiamava Giuseppe Verdi. Sul palco allestito dall’Università per gli Adulti di Cesenatico, si esibiranno dal vivo Carlo Barezzi all’oboe, Francesco Barezzi al fagotto e Karsten Braghittoni al flauto traverso. Saranno eseguite musiche di Verdi ed in anteprima alcune musiche trascritte da antichi rulli per pianoforte dell’epoca. Con questo evento si ricorda Antonio Barezzi, importante e facoltoso commerciante e mecenate emiliano, nato a Busseto in provincia di Parma nel 1787, dove riposa dal 1867 anno della sua morte. Barezzi è stato un grande appassionato di musica ed intuì presto l’attitudine di Giuseppe Verdi per la musica, tant’è che lo chiamò per insegnarla alla figlia Margherita. La prima esibizione pubblica di Verdi risalente al febbraio 1830, si svolse proprio nel salone dell’abitazione del mecenate, ora chiamato Salone Barezzi, che fu sede della Filarmonica Bussetana, fondata da Antonio Barezzi insieme al maestro Ferdinando Provesi. Barezzi non si limitò a questo e nel 1832 sostenne economicamente Giuseppe Verdi, per consentirgli di trasferirsi a Milano e perfezionare gli studi. Nei mesi precedenti il viaggio nel capoluogo lombardo,Verdi abitò in casa Barezzi e si innamorò di Margherita, che divenne poi sua moglie nel 1836, dopo gli studi milanesi, portati a termine grazie ad una borsa di studio del Monte di Pietà di Busseto e ad Antonio Barezzi, per il quale Giuseppe Verdi ebbe sempre una infinita gratitudine.

g.m.