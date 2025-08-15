Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
15 ago 2025
RAFFAELLA CANDOLI
Arlecchino sale sul palco. Risate all'Arena Plautina

Sarsina, domani sera l'ultimo spettacolo del Festival giunto alla 65ª edizione. Stivalaccio Teatro rielabora il testo storico di Luigi Riccoboni in chiave moderna.

Domani alle 21.15, all'arena di Calbano di Sarsina, con i frizzi e i lazzi comici della commedia dell'Arte, cala il sipario sulla 65esima edizione del Plautus Festival. In scena "Arlecchino muto per spavento" ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni. Regia e soggetto e interpretazione del personaggio principale sono di Marco Zoppello (Stivalaccio Teatro), che costruisce un "canovaccio moderno" rielaborando il testo storico con chiavi contemporanee "mantenendo però vivo il gioco comico, l'improvvisazione e l'essenza delle maschere". Autore originale del testo è Luigi Riccoboni (detto Lelio), figura chiave della Comédie Italienne che operò in Francia agli inizi del Settecento. Era il 1716 quando egli portò a Parigi una compagnia di teatranti italiani, pronti ad interpretare le maschere della commedia dell'Arte, ma il vicentino Tommaso Visentini, scelto per il ruolo di Arlecchino, non parlava la lingua francese, particolare imperdonabile per il pubblico della capitale. Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell'inventare un originale canovaccio dove il servo bergamasco diviene "muto...per spavento!"

La vicenda si dipana tra complicati intrecci, tra amori contrastati, spose promesse innamorate di altri giovani e viceversa. Arlecchino, servitore di Lelio, difetta in riservatezza, anzi, diffonde ad ogni anima viva incontrata gli intenti del suo padrone di coronare il proprio sogno di ricongiungersi alla sua amata. Per ridurlo al silenzio il suo padrone gli gioca un tranello: finge che un demonio sia imprigionato nel proprio anello e, se Arlecchino parlerà, il demonio glielo rivelerà ed il servitore sarà decapitato.

Arlecchino decide dunque di chiudersi in un religioso silenzio, diventando muto… per spavento! Nonostante sia stato, per così dire, privato della parola, Arlecchino ricorre ad ogni artifizio per dichiararsi a Violetta, servetta di Stramonia, a contrapporsi a Trappola, anche lui innamorato della giovinetta e a combinare un sacco di guai, il tutto mentre le due coppie di innamorati cercano una giusta risoluzione ai loro intrighi, ostacolati da Pantalone e da Stramonia. Insomma, lo spettacolo è un omaggio ironico e rispettoso alla tradizione, all'abilità tutta italiana del fare di necessità virtù, riletto con freschezza e vivacità contemporanea.

