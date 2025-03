Armato di martello nel negozio, denunciato 53enne

Un uomo di 53 anni è stato denunciato per rapina e tentato furto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico. Secondo l’accusa è lui che una settimana fa ha minacciato la commessa di un negozio di abbigliamento con un martello, facendosi consegnare la somma di circa 90 euro. I militari si sono con centrati sulle immagini registrate dalle telecamere della zona e le dichiarazioni dei testimoni, sino a stringere il cerchio attorno al 53enne, il quale in passato aveva avuto altri comportamenti simili e aveva tentato un’altra rapina lo scorso dicembre, sventata da una dipendente, oltre a diversi tentativi di furto, ma tutti non riusciti. L’uomo è stato intercettato da una pattuglia mentre transitava in auto vicino allo stesso negozio.

g. m.