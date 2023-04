Il colore giusto per ogni viso? "Lo svela l’armocromia”

Cesena, 9 aprile 2023 – Un arcobaleno di scelte per far risaltare il fascino e la bellezza. Si chiama ‘Armocromia’, il nome deriva dall’unione di ‘armonia’ e ‘croma’ (dal greco colore), e significa ‘armonia dei colori’. Una disciplina antica, ora più che mai di moda. Stabilisce quali sono i colori che valorizzano il nostro incarnato, che ci danno luce e donano fascino. "Il colore ha le sue regole e i suoi segreti, è un po’ scienza e un po’ incantesimo". Isabella Saragoni, di professione consulente d’immagine, porta la sua arte ogni giorno a Cesena, dove collabora con la profumeria ‘Refan’ e il vivaio ‘Garden Battistini’, ma anche a Ravenna (città di origine), Rimini, Forlì, e persino Bologna.

Toni, abbinamenti, sfumature, uno dei metodi per svelare i segreti di ogni colore è il ‘test cromatico’: un ausilio immediato e preciso, quasi un gioco. "E’ il viso delle persone che ci parla e ci guida – dice Isabella Saragoni - attraverso l’accostamento davanti al volto di teli e tessuti colorati, possiamo svelare le caratteristiche cromatiche e scoprire quali sono i colori che più valorizzano una persona. Si individuano così i ‘colori amici’, quelli che donano di più. I miei consigli aiutano a spendere meno tempo e denaro per lo shopping che diventa più mirato".

Al termine della seduta viene offerta la ‘palette’ di colori di riferimento da portare sempre con se’ durante lo shopping. Diventa facile acquistare un abito, dalla fantasia alla tinta unita, gli accessori, come borse scarpe e cappelli, gioielli e pietre, scegliere le tonalità del make up e i riflessi per i capelli. Il cliente tipo? "Le donne sono l’80 per cento della clientela. Dalla ragazzina di 16 anni all’80enne. Ma la tecnica piace anche ai ragazzi. Il colore influisce sull’umore e se una persona si veste colorata si sente meglio". "Mi sono avvicinata a questo mondo durante il lockdown – spiega – e ho fatto corsi di ‘bridal stylist’ (consulente dell’abito da sposa), ‘face shape’ (studio della forma del viso per consigliare occhiali o taglio di capelli), ‘body shape’ per capire quali modelli di vestiti valorizzano il corpo. Ma l’armocromia è quella che va per la maggiore. Nata con i primi film a colori, quando ci si rese conto che gli attori stavano meglio con alcuni colori piuttosto che altri, in Italia cominciò a diffondersi a Milano".

La prima distinzione è tra colori caldi (autunno e primavera) e colori freddi (estate e inverno). Il ‘tipo autunnale’ ha un incarnato ambrato con capelli castani, rossi, biondi o neri con occhi scuri, verdi o marroni. I colori che più donano alla donna o uomo ‘autunno’ sono i verdi, i marroni, i ruggine, arancio, giallo, viola. Nella stagione ‘inverno’ rientrano i tipi con la pelle color ebano, oliva, beige, avorio, con capelli molto scuri ma anche biondi, purché freddi come il platino e occhi scuri o chiari.

I toni che valorizzano il ‘tipo inverno’ sono: bianco, nero, grigio, blu, verde petrolio o smeraldo, rosso, rosa e viola. Nel fototipo ‘primavera’ rientrano le persone dall’incarnato chiaro tendente al pesca, con capelli prevalentemente biondi, castano chiaro o ramato, occhi azzurri, verdi, marrone chiaro con punte di giallo. A questa categoria donano colori neutri come il beige, l’avorio, crema, cammello, marrone, dorato, i verdi, i blu e il celeste, il pesca, l’arancione e il salmone, i pastello e i cipriati. Da evitare colori freddi.

I ‘tipi estate’ hanno pelle chiarissima, incarnato lunare in perfetta armonia con gli occhi (celesti, azzurri, blu, verdi e grigi) e i capelli, dal biondo platino al castano chiarissimo con riflessi cenere. A questo fototipo donano nuance fredde e lunari come il rosa chiaro, il lavanda, il lampone, il bianco, l’azzurro e il blu intenso, il fragola e il ciliegia, ma anche il grigio e il giallo. Da evitare colori molto scuri come il nero.