’Armonia della bellezza’ con gli inediti di Renato Torre

Nella suggestiva cornice del Rifugio Trappisa di Sotto, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, il progetto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ’Armonia della bellezza’ ha vissuto una tappa importante. Il giovane cantautore Renato Torre ha presentato, in anteprima assoluta, brani di cui ha scritto appositamente testi e musiche, interpretandoli in modo innovativo con l’ausilio delle cuffie ’silent concert’, che azzerano l’impatto acustico in ambiente e massimizzano l’effetto emotivo e sensoriale sugli spettatori.

E’ un modo nuovo per comunicare la natura quello perseguito con questo progetto in via di sperimentazione nel Parco, che sarà ufficialmente presentato nella trasmissione Geo Rai3, fra poche settimane. "Abbiamo nuove consapevolezze – sottolinea Claudia Mazzoli, presidente del Parco, vicesindaca di Bagno di Romagna – anche rispetto ad uno sviluppo economico, sociale e culturale che il Parco può incoraggiare in sinergia con le attività agricole, ricettive e di servizio. Il turismo contemporaneo dedica sempre più attenzione a questi luoghi di vita autentica e ’lenta’, per distrarsi e rigenerarsi dai ritmi frenetici della città e per ritrovare il benessere psicofisico. E’ in tale visione che si colloca il progetto ’Armonia della bellezza’.

Attraverso la musica e la voce, Renato Torre riesce a trasmettere un messaggio di connessione e una suggestione di grandezza, che solo stando immersi nella natura è possibile percepire. L’occasione dell’esperimento è stato anche un momento di incontro e confronto fra gli operatori del settore turistico e dei servizi in generale e i molti giovani presenti". gi. mo.