Armonie jazz con Sharon Clark al Noi Lounge

La riviera ospita un evento musicale di profilo internazionale, nell’ambito della rassegna Segafredo Jazz. Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, domani a partire dalle 21.30 si esibirà dal vivo la cantante Sharón Clark, per una tappa del suo tour italiano. L’artista statunitense proporrò un repertorio composto di standard jazz e di alcune perle di Burt Bacharach, Ethel Ennis e Nat King Cole, in uno show carico di swing e di accattivanti armonie. Ad accompagnarla sarà il trio capitanato dal pianista Daniele Gorgone, del quale fanno parte Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria. L’appuntamento è l’occasione di vedere esibirsi dal vivo una star americana elogiata dalla critica e anche dalle figure storiche del jazz, come Aretha Franklin, Cassandra Wilson e Buster Williams, che la considera una "pura dello swing". Sharón Clark, nativa di Washington, ha una carriera ricca di successi e grandi soddisfazioni, tra cui la vittoria al Bistro Award di New York come "Best Vocalist" ed il ruolo di solista di primo piano con la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra. E’ considerata una delle cantanti jazz contemporanee più significative, protagonista di tournée e concerti in tutti gli Stati Uniti, in Europa e anche in molte nazioni dell’Asia. Per l’occasione sarà affiancata dal pianista Daniele Gorgone, un musicista di spessore nello swing, ma anche nel blues e gospel; ha suonato assieme a tanti big, tra i quali Deborah Carter, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Max Ionata ed Emanuele Cisi, esibendosi anch’egli in Europa, Stati Uniti, Indonesia e Taiwan, oltre ad aver inciso parecchi dischi. Meritano di essere seguiti anche il contrabbassista Marco Piccirillo ed il batterista Gaetano Fasano. Per il concerto di giovedì sera i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma angolo lungomare. L’ingresso costa 19 euro incluso un drink e, nello stile del club, è anche possibile cenare all’interno del locale. Il successivo appuntamento di Segafredo Jazz è domenica, quando per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz, è in calendario un concerto a tutto soul, jazz e funk, che vedrà protagonista la cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, un’altra artista molto amata dal pubblico romagnola, che sbarcherà a Cesenatico per far emozionare con le sue interpretazioni uniche, il suo timbro inconfondibile e la sua energia coinvolgente. Anche per questo spettacolo la grande performer americana potrà contare sull’affiatamento instaurato ormai da anni con i "The Jammers", ovvero Alessandro Fariselli al sax tenore, Sam Gambarini all’organo e Fabio Nobile alla batteria.

Giacomo Mascellani