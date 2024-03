Aron e il signore del bosco chiude la rassegna ’Il Fanciullino’

"Aron ha sette anni, ride tanto, gli piace dormire e ancora di più fare l’esploratore. È capace di sogni bellissimi, gioca con gli animali e gli animali gli parlano. E non solo gli animali!, anche il bosco: grazie a queste sue doti quasi magiche, e all’immensa generosità verso il mondo che lo circonda, il suo viaggio misterioso lo porterà a trovare le soluzioni giuste ai mali del suo villaggio e del bosco".

Inizia da qui l’incredibile storia del “piccolo Aron e il Signore del Bosco”, terzo e ultimo appuntamento con la rassegna “Il Fanciullino”, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Domani alle 16 a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli arrivano Alcantara Teatro e Sara Galli con uno spettacolo pieno di fascino e magia, per la regia di Damiano Scarpa. “Il piccolo Aron e il Signore del Bosco” è stato scritto da Francesco Niccolini per Alcantara Teatro. E’ una sorta di “approfondimento teatrale”, del racconto a cui è ispirato, che si trova all’interno del nuovo libro di questo autore: “Il lupo e la farfalla” (ed. Mondadori, 2019). Non sarà mai solo, Aron, nelle sue avventure: una capra, un coniglio, una papera miope e un ranocchio molto educato gli staranno sempre accanto, col freddo e con il caldo, di giorno e di notte. E quando non potranno seguirlo nella parte più ardua delle sue avventure, lo aspetteranno, visiteranno i suoi sogni e saranno pronti ad accoglierlo festosamente. Perché questo spettacolo ha il sapore di una festa collettiva e di una promessa, una promessa impegnativa, che non sarà facile rispettare: prevede azioni difficili e dolorose, difficili da comprendere e accettare, che solo gli occhi trasparenti di un bambino possono affrontare.