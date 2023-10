"Arredi e verde, serve più cura Bus in ritardo"

Gli albergatori di Cesenatico chiedono trasporti pubblici più efficienti e una maggiore cura dell’arredo urbano. È emerso all’assemblea di Adac Federalberghi, l’associazione alla quale aderiscono oltre 200 delle 300 strutture ricettive presenti nella località, durante la quale il presidente Leandro Pasini ha presentato una relazione sulle problematiche dell’estate 2023. La stagione appena trascorsa era partita con premesse ottime, ma è stata bloccata ed è partita in ritardo a causa dell’alluvione e del maltempo, per poi essere condizionata dal carovita, la benzina a due euro al litro e all’aumento dei tassi di interesse dei mutui, tuttavia i risultati sono meno severi del previsto e c’è chi addirittura ha fatto gli stessi numero della stagione precedente. "Con tutte queste difficoltà – ha detto Pasini – soltanto chi si è dato da fare ed ha investito alla ricerca del cliente, anche estero, ha terminato la stagione con un segnale positivo". Altro tema affrontato è quello relativo ai disservizi, sui quali Pasini è molto critico con le istituzioni: "Riguardo la viabilità c’è molto da migliorare, così come occorre dare risposte alla carenza ed all’insufficienza dei trasporti urbani; inoltre siamo stati in difficoltà per l’inadeguata e carente raccolta dei rifiuti porta a porta. Fra le note dolenti continuano ad esserci il verde pubblico poco curato e l’arredo urbano guasto e talvolta addirittura assente".

Sul tema dei trasposti urbani il presidente Pasini si è soffermato sul fatto che spesso i turisti si trovano a usufruire di bus obsoleti, con macchine obliteratrici sovente non funzionanti e orari molto spesso non rispettati, tanto da costringere i turisti ad effettuare il tragitto a piedi o a farsi trasportare dall’albergatore. Le zone ad alta valenza turistica ma lontane dal centro come Zadina, Ponente, Valverde e Villamarina, spesso sono penalizzate perché, specialmente nei periodi bassa stagione, non possono usufruire dei servizi di trasporto urbano, in quanto ridotti al minimo o addirittura cancellati. Pasini ha poi ribadito che il consiglio direttivo di Adac Federalberghi ha già iniziato una serie di incontri con le istituzioni, per sensibilizzare ed affrontare le difficoltà elencate e si impegnerà su tutti i fronti, affinché queste problematiche vengano fronteggiate e risolte nel breve periodo. Altro tema molto sentito ed uno degli obiettivi del consiglio di Adac Federalberghi, è quello relativo alla destagionalizzazione. Si punta infatti molto sull’allungamento della stagione, incentivando gli eventi e le manifestazioni nelle ali di stagione soprattutto perché le temperature gradevoli del mese di settembre hanno permesso, anche quest’anno, di terminare la stagione con ottimi risultati.

Giacomo Mascellani