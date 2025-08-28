Arrestato 19enne. Tenta di spacciare droga e psicofarmaci

Aveva cocaina, hashish, sostanze psicotrope in 4 pastiglie di Rivotril, bilancine di precisione. Martedì i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena, a conclusione dell’ennesima attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che hanno messo in atto da tempo dagli stessi militari di Cesena, hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, originario del Marocco e italiano di seconda generazione, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo che i carabinieri di Cesena hanno notato un ragazzo, in atteggiamento sospetto che, alla vista dei carabinieri, frettolosamente occultava qualcosa nella tasca dei pantaloni. Prontamente fermato, il giovane, visibilmente nervoso, ha cercato di eludere il controllo opponendo una discreta resistenza, venendo subito contenuto dai militari. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi, 26 grammi circa di hashish, un blister contenente 4 pastiglie di "Rivotril" contenente sostanze psicotrope, oltre a un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento in dosi dello stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma carabinieri di Cesena per essere successivamente accompagnato, nella tarda mattinata di ieri mercoledì, presso il Tribunale di Forlì per l’udienza di convalida. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo, nei confronti del giovane, l’obbligo di firma due volte alla settimana. La Compagnia dei Carabinieri di Cesena, anche per fare sentire più tranquilla la popolazione di Cesena, ha comunicato che intensificherà sempre di più i controlli nella zona della stazione ferroviaria, nelle varie arterie che dalla periferia conducono nel centro della città e nelle piazze spesso teatro di risse e spaccio.

Ermanno Pasolini