Arrestato ladro seriale in azione nel cantiere di un’abitazione

Un ladro seriale è stato arrestato ieri nel centro di Cesenatico. È accaduto nella primissima mattinata, quando intorno alle 6, in un cantiere di un’abitazione in costruzione in viale Fratelli Sintoni, la strada che collega il centro storico con viale Trento, un passante che stava camminando con il suo cane, ha udito i lamenti di un uomo all’interno dell’area. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i muratori dell’impresa edile che ha in appalto i lavori che hanno chiamato il 118. L’uomo, un 31enne di origini rumene ma da diverso tempo trasferito in Romagna, sembrava star poco bene, aveva degli attrezzi, qualche spicciolo ed il telecomando di una televisione. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario è riuscito a rimetterlo in sesto, tant’è che non è stato nemmeno necessario portarlo al pronto soccorso per semplici accertamenti di routine.

I muratori, dopo aver visto che l’uomo aveva in mano un telecomando, hanno capito che c’era qualcosa che non andava e hanno chiamato i carabinieri (nella foto), anche perché a poche centinaia di metri, in via Monti, poco prima era stato rinvenuto un televisore appoggiato alla recinzione di una villetta, che era stato rubato al Bar Mogador in viale Trento, la cui titolare aveva appena sporto denuncia.

Una pattuglia è intervenuta, ha riconosciuto subito l’uomo, un volto noto alle forze dell’ordine per furti ed altri crimini commessi, e lo ha accompagnato poi in caserma per accertamenti. Alla Procura di Forlì la pm Federica Messina ha disposto di tenere l’uomo in cella e nella tarda mattinata di ieri è stato accompagnato in tribunale, dove ha chiesto i termini a difesa. Il giudice ha convalidato e disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo.

Giacomo Mascellani