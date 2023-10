Arrestato trafficcante di droga

di Giacomo Mascellani

Un trafficante di stupefacenti di 37 anni è stato arrestato a Savignano al termine di un’operazione anti droga condotta dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, assieme alla Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. Il blitz è scattato giovedì scorso, quando i militari delle Fiamme Gialle di Cesenatico e la Polizia locale hanno ispezionato l’abitazione nella prima periferia savignanese dove vive l’uomo. Su di lui, di origini marocchine ma da diversi anni residente in Romagna, si sono concentrate le attenzioni, anche perché aveva già precedenti per traffico di droga. In un garage sono stati rinvenuti 1 chilo e 300 grammi di hashish, 58 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e quattro smartphone.

Singolare il fatto che in questa operazione, la Guardia di Finanza sia partita da una serie di controlli pianificati per contrastare i casi di abusi edilizi e di affitti in nero, anche sulla scorta di alcune segnalazioni di cittadini del posto, che lamentavano un insolito via vai in zona di persone extracomunitaria a diverse ore del giorno e della notte. All’ingresso del garage, abusivamente trasformato in abitazione, i finanzieri e gli agenti municipali, supportati anche da una pattuglia della Polizia locale di Cesena, hanno accertato che nel garage trasformato in appartamento senza permessi, vivevano due uomini di nazionalità marocchina ma in regola con il permesso di soggiorno.

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto due involucri con la cocaina nascosti in un tavolino poi all’interno di un’auto nel vano destinato alla ruota di scorta, 13 panetti di hashish pronti per lo spaccio. Il 37enne messo alle strette ha tentato la fuga. Nella colluttazione un agente della Polizia locale ha riportato lesioni curate e giudicate guaribili in 10 giorni. Per questo oltre all’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. Venerdì il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Lo spacciatore sarà processato, prima udienza il 10 ottobre. La droga sequestrata, avrebbe potuto fruttare oltre 30mila euro. Nei guai anche il proprietario dell’immobile denunciato per abusivismo edilizio e sanzionato per la locazione in nero.