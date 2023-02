Arresto ’pericoloso’: elogio per tre agenti

di Ermanno Pasolini

Nell’estate scorsa tre agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare avevano fermato in centro storico a Savignano un uomo mentre guidava ad alta velocità ed era ubriaco fradicio. I tre, due donne e un uomo, dopo una colluttazione con l’uomo riuscirono a immobilizzarlo e arrestarlo. I tre agenti riportarono contusioni giudicate guaribili in 8 giorni in seguito a resistenza e lesioni da parte dell’uomo, un albanese 30enne residente in uno dei Comuni del Rubicone. Per questo un elogio scritto del comandante della Polizia Locale dell’Unione Alessandro Scarpellini è stato conferito per meriti professionali agli agenti Katia Pierantozzi, Fabrizio Ferroni e Alessia Ciaravino, quest’ultima in forza alla polizia locale di Torino, e lo scorso luglio "prestata" in comando alla Polizia dell’Unione Rubicone e mare in virtù di un accordo di collaborazione per i mesi estivi. I tre operatori hanno ricevuto anche il plauso per i risultati raggiunti da parte del presidente dell’Unione Filippo Giovannini e sindaco di Savignano sul Rubicone. Qualche giorno fa a Savignano sul Rubicone c’è stata la consegna ufficiale del riconoscimento agli agenti Ferroni e Pierantozzi, assegnato in relazione all’attività di polizia stradale e giudiziaria svolta dai tre operatori lo scorso 9 luglio in occasione dell’arresto del 30enne albanese colto alla guida in stato di ubriachezza che opponeva una violenta resistenza al controllo. Scrive il comandante Scarpellini: "Nell’occasione gli agenti hanno dato "prova di straordinarie capacità professionali, spirito di iniziativa e sacrificio, grande dedizione al lavoro e capacità operativa. Sono particolarmente contento di poter riconoscere pubblicamente la professionalità dei nostri tre agenti che hanno portato a termine l’attività di polizia giudiziaria in un contesto difficile per l’orario notturno e la presenza di terze persone, e nonostante le lesioni patite nella colluttazione. Un grande esempio di dedizione e competenza".

Ha aggiunto il sindaco-presidente Filippo Giovannini: "I meriti riconosciuti agli agenti Pierantozzi, Ferroni e Ciaravino sono ampiamente guadagnati sul campo. I nostri agenti hanno speso una professionalità capace di andare oltre il semplice svolgimento del loro dovere. Operatori come loro rappresentano un importante valore aggiunto per la Polizia Locale e per tutto il territorio". L’elogio scritto è uno strumento previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, che dispone che agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite ricompense, tra le quali rientra l’elogio scritto del comandante, conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all’esito di un importante servizio o di un’attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.