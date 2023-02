Arresto regolare, due agenti assolti

di Paolo Morelli

Il clima tossico che ha sempre caratterizzato il commissariato della Polizia di Stato di Cesena è approdato in tribunale a Forlì dove il giudice Marco Mazzocco si è trovato di fronte a un caso da manuale: due poliziotti che nel novembre 2018 sorprendono un presunto ladro all’opera nel parcheggio sul retro della stazione ferroviaria, lo inseguono e lo arrestano, ma mentre lo portano in tribunale vengono fermati da un collega di grado superiore perché non ci sarebbero stati gli elementi necessari e richiesti dalla legge per procedere all’arresto.

Nasce da lì un fascicolo penale che scaturisce in un processo nel quale i dirigenti che si sono succeduti ai vertici del presidio cesenate della polizia hanno testimoniato riconoscendone i problemi.

Ieri, a più di quattro anni dal controverso episodio di servizio, i due poliziotti sono stati assolti con formula piena dall’accusa di arresto illegale.

Si tratta di Alessandro Antonio Berardi e Francesco Albanese che arrestò materialmente il presunto ladruncolo senegalese, entrambi difesi dagli avvocati Antonio Baldacci e Carlotta Mattei.

Il giudice Mazzocco non ha accolto la richiesta del pubblico ministero Sara Posa che aveva chiesto la condanna di entrambi gli imputati a nove mesi di reclusione, dando credito alle argomentazioni esposte dagli avvocati difensori.

La complessità della vicenda è evidenziata dal fatto che il giudice si è dato il termine massimo di novanta giorni per depositare le motivazioni della sentenza. Che il clima denso di tensioni e dispetti all’interno del commissariato di Cesena non si sia ancora dissipato è evidenziato dal fatto che all’udienza di ieri in tribunale a Forlì ha assistito, nella zona riservata al pubblico, Vincenzo Pantanella, il poliziotto che aveva segnalato l’irregolarità dell’arresto compiuto dai due colleghi, la cui correttezza è stata invece confermata dalla sentenza di piena assoluzione.