Arriva ’Dentro il libro’, 30 eventi fra incontri, mostre e degustazioni

Per 16 giorni, dal 29 aprile al 14 maggio, Mercato Saraceno diventerà la capitale del libro con la 16ª edizione della manifestazione ’Dentro il libro Mercato di Storie… EmozionArti".

Trenta gli eventi in cartellone tra incontri, mostre, laboratori creativi, degustazioni, spettacoli teatrali, concerti, film e la grande mostra-mercato dei libri. La rassegna dal titolo ’EmozionArti’ si propone di approfondire il linguaggio artistico in tutte le sue forme attraverso la lettura, la musica, la fotografia, il cinema, il teatro, la danza, il cibo, le tradizioni e le nuove tecnologie dando spazio alle emozioni individuali che da esse scaturiscono.

Luogo dell’evento è Palazzo Dolcini e la tensostruttura allestita al suo esterno che ospiteranno le iniziative in programma a cui parteciperanno centinaia di ragazzi delle scuole materne, elementari e medie della Valle del Savio. L’organizzazione fa capo all’Associazione culturale ’Fogli Volanti’, al Comune e all’Istituto comprensivo ’Valle del Savio’ che durante le pause biennali programmano l’evento con progetti innovativi e stimolanti, con il mondo della scuola. Donatella Balzani presidente dell’associazione afferma: "Lettura e conoscenza portano i giovani a plasmare la propria identità e personalità aiutandoli a capire chi sono e dove vogliono andare in base alle proprie attitudini", mentre la dirigente scolastica Loredana Aldini aggiunge: "Fra tutte le attività educative e di animazione, proposte nelle scuole da sempre meritano un’attenzione quelle organizzate dall’evento ’Dentro il Libro’, in quanto capaci di creare uno spazio privilegiato per una naturale e spontanea manifestazione del proprio mondo interiore". Ogni giorno questa edizione offrirà momenti interessanti, aggreganti e di scambio: le mattine sono per lo più dedicate alle scuole, mentre nel pomeriggio l’utenza è libera.

Edoardo Turci