Arriva Giuseppe Conte. Il leader M5S in tour sui luoghi della Resistenza

Il leader nazionale del Movimento 5 Stelle, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, sarà a Cesena domenica prossima nell’ambito del suo tour elettorale nazionale in vista delle regionali. Conte parteciperà alla celebrazione dell’80° della Liberazione con la Camminata storica tra i luoghi della Resistenza alle 11. L’ex presidente del consiglio sarà accompagnato dai rappresentanti istituzionali del Movimento e dai numerosi attivisti dei gruppi territoriali di Cesena, Forlì, Savignano, Rimini e Ravenna. L’itinerario, tra gli altri punti della città, toccherà la Biblioteca Malatestiana dove Conte incontrerà il sindaco Enzo Lattuca el’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza Andrea Bertani. Alle 13.30 è in programma un pranzo con attivisti e candidati alle elezioni regionali alla Vineria del Popolo in piazza del Popolo

"L’incontro di Cesena – spiega il Movimento 5 Stelle in una nota – non sarà solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per riflettere insieme sul futuro. L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino le proposte del Movimento 5 Stelle, i prossimi obbiettivi elettorali, i suoi rappresentanti e a condividere un momento di riflessione collettiva sul ruolo della città e della regione nel contesto politico attuale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante giornata, che coniuga memoria storica, confronto politico e impegno per il futuro della nostra comunità. Per ulteriori informazioni o per partecipare all’evento, è possibile contattare l’organizzazione tramite i consueti canali di comunicazione del Movimento 5 Stelle".