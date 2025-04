Arriva il contributo di immediato sostegno, cosa fare per ottenerlo

Chi ha subito dei danni a causa degli allagamenti, ha la possibilità di essere risarcito. Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l’ordinanza relativa ai contributi di immediato sostegno (Cis), per le comunità colpite dal maltempo dell’ottobre 2024 che ha coinvolto anche Cesenatico. Contestualmente sono stati prorogati i termini per le domande relative agli eventi del 17 settembre 2024. I due episodi, infatti, sono stati considerati al fine dell’erogazione del contributo come un unico evento calamitoso. Il contributo è destinato in primo luogo a quei nuclei familiari che hanno avuto la casa allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile. Il saldo massimo è di 5mila euro. Ulteriori 5mila euro sono previsti come ’contributo rafforzato’ solo per coloro che avevano già subito danni in occasione dell’alluvione del mese di maggio 2023. Per fare la domanda si devono utilizzare i moduli che sono scaricabili dal sito del Comune di Cesenatico e della Regione Emilia-Romagna. Chi ha già presentato domanda per gli eventi di settembre 2024 non può presentare una nuova richiesta. I contributi saranno erogati in due tranche, con un acconto di 3mila o 5mila euro, che va richiesto presentando al Comune il modulo A1 (o C1, se rafforzato) entro il 30 giugno 2025, ed un successivo saldo (fino a 2mila o fino all’importo di 5mila euro), presentando la relativa modulistica entro il 30 settembre. I contributi devono essere interamente rendicontati. I Cis sono cumulabili con il Cas, il contributo di autonoma sistemazione.

