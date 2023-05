Arriva il Giro d’Italia Il grande spettacolo spacca in due la città, occhio a blocchi e divieti

Le prime transenne sono comparse ieri in viale Mazzoni, in pratica dando continuità alla chiusura al traffico già prevista in occasione del mercato ambulante del sabato. E a quelle si sono aggiunti i divieti di sosta, che hanno fatto valere il loro effetto a partire dalle 17 su parte delle aree riservate ai parcheggi dei residenti in centro storico. Così Cesena ha iniziato a prepararsi all’arrivo della nona tappa del Giro d’Italia, la corsa a cronometro di 35 chilometri in programma oggi con partenza da Savignano alle 15.10 e traguardo davanti al Technogym Village in via Calcinaro (ultimo arrivo previsto alle 17.15). Prima della corsa rosa ci sarà la gara delle bici elettriche. Sarà una festa per tutti gli sportivi e non solo, sarà l’occasione di veder passare a un palmo dal naso i migliori atleti sui pedali del pianeta e anche beneficiare della promozione della città in mondovisione. Ma sarà anche una giornata di disagi per chi avrà la necessità di spostarsi. I consigli della polizia locale che presidierà in forza il territorio (anche con l’ausilio di colleghi arrivati per l’occasione da Ravenna e da Forlì e di oltre 100 volontari) sono quelli di lasciare le proprie vetture in posizioni magari più lontane rispetto alle abitazioni, ma strategiche nel caso si avesse in programma di concedersi una gita fuoriporta, perché a partire dalle prime ore di oggi (le 6 in alcune zone, le 8 in altre) la città verrà praticamente divisa in due e, pur essendo comunque garantiti gli spostamenti in ambito urbano, è probabile che sarà necessario armarsi di molta pazienza per sopportare file, attese e cambi di direzione. Con l’intento di far trovare gli automobilisti preparati, già da giorni è stata collocata una apposita cartellonistica dedicata all’evento che indica i divieti e la loro durata.

Per fare chiarezza, il percorso di gara entrerà nel territorio cesenate dalla rotonda all’intersezione tra la strada provinciale Sala e via Capannaguzzo. Da quel punto, procedendo verso il centro, interesserà la via Provinciale Sala (Sp 123), via Cesenatico (SS 304), viale Guglielmo Marconi, via Andrea Costa, sobborgo Eugenio Valzania, i corsi Ubaldo Comandini, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Sozzi, Cavour, via Benedetto Croce, Viadotto Kennedy, le vie Assano, Cervese, Boscone e Calcinaro. Riguardo alla zona d’arrivo, sarà riservata all’evento l’intera vicinale San Biagio e i parcheggi pubblici presenti su questa strada. Il parcheggio auto per gli spettatori sarà individuato nelle vie Renato Medri, San Giorgio e via Calcinaro per la parte non interessata dal percorso dall’intersezione con Via Mariani.

L’autostrada resterà ovviamente aperta e lo stesso vale per i caselli, anche se quelli di Cesena e Valle del Rubicone potrebbero andare incontro a significativi rallentamenti. Dunque il consiglio è quello di utilizzare quello di Cesena Nord, peraltro connesso con l’E45 e la Secante, anch’esse regolarmente percorribili. Sarà chiuso in entrambe le direzioni soltanto lo svincolo di Ponte Pietra. La parte centrale della via Emilia nell’area urbana non potrà essere percorsa. Per questa ragione, le vie alternative saranno: Marconi, Raffaello Lambruschi, Giuseppe Ungaretti, Cesare Balbo, viale Abruzzi, via Spadolini, Tito Maccio Plauto, Baracca e Corso Roma. Il tragitto sarà percorribile in entrambe le direzioni e collegherà la zona stazione con la via Emilia Levante. A monte di Cesena saranno invece percorribili via Padre Vicino Da Sarsina, via della Conserva, via Baronio e Fiorenzuola, con direzione ospedale. Per ulteriori info: https:www.comune.cesena.fc.ithome.

Luca Ravaglia