Arriva il nuovo bosco naturale fra 110 orti e 700 tipi di piante

A Savignano sul Rubicone venerdì 3 alle 10 Unica Reti presso la sede sita fra la rotonda della Bastia e la frazione di Fiumicino, inaugurerà il nuovo bosco naturale. Oltre 30mila mq di campagna e nuove aree boschive, 110 orti per le famiglie, un bosco naturale con 700 piante fra acero, frassino, farnia, pioppo bianco, ciliegio selvatico, olmo, un bosco con alberi da frutto antichi, un’area con 300 arbusti per farfalle e insetti, camminamenti e aree relax per il pic-nic, e 2 aule didattiche per lezioni di ecologia e riuso per le scuole. Il tutto con un percorso punteggiato da 30 piante autoctone, simboleggiante l’unione fra i 30 Comuni fondatori di Unica Reti.

Alla cerimonia di presentazione sarà presente il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (foto), con i sindaci dei Comuni di Savignano, Gatteo e San Mauro, Filippo Giovannini, Roberto Pari e Luciana Garbuglia, oltre all’amministratore Unico di Unica Reti, Stefano Bellavista che ha detto: "E’ un momento di condivisione e incontro, a testimonianza dell’unione d’intenti che Unica Reti ha sempre saputo interpretare sull’intero territorio e per tutti i soci".

Il Parco ecologico del Rubicone è il frutto di un intervento di riconversione in chiave ecologica promosso da Unica Reti. La realizzazione ha preso avvio nel 2022 con la valorizzazione di terreni altrimenti inutilizzati, cercando di sottolineare il significato di bene pubblico e lo stimolo al senso di condivisione e appartenenza alla comunità. Nel 2024 si completerà la sua realizzazione con l’esecuzione del terzo stralcio dei lavori riguardanti l’area per le scuole e la didattica dell’ecologia.

Ermanno Pasolini