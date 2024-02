Arriva il Pineto, Beni mette le mani avanti: "Sarà dura, col Cesena serve essere perfetti"

Un cambio particolare, forse azzardato, ma almeno finora sicuramente azzeccato. Roberto Beni non si aspettava di essere chiamato a guidare il Pineto, formazione domenica di scena al Manuzzi che, fino al 4 febbraio, aveva totalizzato 29 punti ma con solo quattro nelle ultime otto gare. Dopo il derby perso con il Pescara il presidente Silvio Brocco ha esonerato Daniele Amaolo e ha chiamato in panchina Beni che non si aspettava di avere questa opportunità: "È stata una sorpresa molto piacevole e inattesa, visto che avevo ancora due anni di contratto con la Cremonese, e per cui devo ringraziare il club che prima mi ha cercato poi mi ha voluto a tutti i costi".

Lei ha ricambiato con sette punti nelle prime tre partite...

"Abbiamo avuto un buon inizio. Pareggio con la Lucchese in casa 1-1, poi vittoria 2-3 a Pontedera e domenica scorsa abbiamo sconfitto l’Olbia in casa 1-0. Sappiamo bene che nel calcio basta un niente per cambiare tutto, quindi è fondamentale tenere i piedi per terra e continuare a migliorare nei vari aspetti tecnico-tattici".

Se il campionato finisse ora sareste qualificati ai playoff.

"Però non finisce ora e mancano ancora 11 partite. Ma sono fiducioso perché ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili che mi hanno accettato senza problemi, e non era scontato". Domenica sarete di scena a Cesena che all’andata avete bloccato sull’1-1. L’ha rivista la partita di domenica 22 ottobre?

"Ho visto tante partite del Cesena ma quella di andata no. Sono cambiate troppe cose per noi e per loro, oggi il Cesena è una super squadra, anche se non avevo dubbi".

Perché?

"Ho avuto la fortuna di lavorare a Cremona con il Ds Fabio Artico, so come lavora. Lui e l’allenatore hanno avuto la forza di andare avanti con la loro testa, ora i bianconeri sono in vetta, dove meritano di stare".

Il Pineto dove vuole arrivare?

"Prima di tutto a salvarsi. Poi se sarà possibile, centrare l’obiettivo playoff".

Affronterete un Cesena che non perde da cinque mesi e mezzo. Per fare una battuta, prima o poi capiterà...

"Rispondo con un’altra battuta: se dovesse capitare non mi piacerebbe (ride). Ai miei giocatori ho detto che la gara di domenica, contro un’avversaria che va il doppio di noi, dovrà rappresentare un’occasione di crescita, una gara da affrontare con l’atteggiamento giusto e la giusta mentalità".

Cosa dovrebbe succedere per uscire dal Manuzzi con i tre punti?

"Che noi disputiamo la partita della vita, che il Cesena ne giochi una pessima".

Confessi, ha già pensato ad un modo per impensierire Toscano?

"Purtroppo no. Il Cesena è fortissimo in ogni reparto, è organizzato e ha una panchina formata da giocatori che sarebbero tutti titolari nelle squadre del nostro girone che spesso fanno la differenza. E la bravura di Toscano è proprio quella di tenerli tutti attivi, presenti e concentrati".

Voi però avete Volpicelli, terzo cannoniere del girone con 11 reti.

"Emilio, che ho ritrovato dopo averlo allenato a Salerno, è cresciuto non solo tecnicamente ma anche caratterialmente ed è un vero leader. Aiuta in difesa ed è migliorato molto anche in fase di non possesso palla, è uno che i compagni seguono".

Stefano Benzoni