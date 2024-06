Arriva il Tour de France, domani assemblea al parco Manzoni

Domani dalle 20.30 al parco Manzoni si terrà un’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza il piano delle modifiche alla viabilità, in vista della tappa del Tour de France Cesenatico-Bologna che si terrà il 30 giugno. Gli amministratori ed i tecnici del Comune, assieme ai funzionari della Polizia locale, hanno effettuato dei sopralluoghi in città insieme ad una delegazione del Tour de France. Sono state prese delle decisioni che inevitabilmente causeranno disagi e limitazioni al traffico.