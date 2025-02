Arriva la Juve, ma la Primavera cerca il riscatto

Torna sul terreno amico la Primavera allenata da Nicola Campedelli per affrontare un avversario che in fatto di prestigio e fascino ha pochi eguali in Italia, basta dire Juventus per evocare mille ricordi. Ma tutto questo, come ben sappiamo, quando l’arbitro fischia l’inizio non conta più, conta il fatto, invece, che la squadra allenata da Francesco Magnanelli arriva da due brutte sconfitte, dall’avere subito sei reti contro una sola segnata, insomma è logico aspettarsi che i bianconeri di Torino abbiamo una gran voglia di tornare a sorridere, di muovere una classifica che al momento li vede fuori, sia pure per un solo punto, dalla zona playoff. La Juventus poi dovrà e potrà concentrare tutte le sue energie e ambizioni sul campionato visto che durante la settimana sono stati sconfitti dal Trabzonspor in Youth League, manifestazione dalla quale sono usciti ai sedicesimi di finale.

Le motivazioni non mancano di sicuro anche al Cesena, dopo la sconfitta amara subita contro il Cagliari, una prestazione non brillante come lo sono state invece tante in questo campionato che oltretutto si porta dietro il pesante strascico della doppia squalifica di Riccardo Campedelli e Valentino Coveri. Due assenze alle quali il tecnico dovrà fare fronte trovando le giuste soluzioni. Per l’attacco le opzioni possono essere Frederik Tosku che può assomigliare a Coveri per la capacità di muoversi attorno all’attaccante centrale, oppure Papa Wade nel caso in cui Nicola Campedelli voglia partire con i due centravanti. Per il ruolo di centrocampista centrale potrebbe essere provato Arpino che può garantire buona presenza fisica oppure potrebbe toccare a Davide Zamagni il compito di dettare i tempi di gioco.

La Juventus di Magnanelli di solito si schiera con un trio di attaccanti davanti ad un centrocampo anche quello a tre e alla difesa a quattro in linea. Bello, sarà da seguire con attenzione anche il confronto fra attaccanti: Perini in maglia Cesena e Di Biase per la Juventus, entrambi infatti sono arrivati a quota nove in fatto di reti segnate, quindi per entrambi il traguardo della doppia cifra è ad un passo. Fischio di inizio alle 11, al campo centrale di Martorano, a dirigere l’incontro è stato designato Valerio Pezzopane de L’Aquila.

Roberto Daltri