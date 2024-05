Arriva la Nove Colli. Così la granfondo rivoluziona la viabilità

Nella settimana dell’assalto dei cicloturisti, in riviera e nell’entroterra romagnolo c’è il conto alla rovescia per la Fiera internazionale Cicloevento e l’edizione 2024 della granfondo Nove Colli. Essendo iniziative molto frequentate, la priorità è la sicurezza, pertanto è necessario modificare temporaneamente la viabilità. A Cesenatico dalle 15 di domani, fino alle 10 di domenica mattina, c’è il divieto di transito e di sosta in piazza Andrea Costa, in viale Carducci nel tratto compreso fra via Bologna e via Ferrara e in viale Roma fra viale Edmondo de Amicis ed il lungomare. In pratica si transenna l’area dove sono allestiti gli stand degli espositori della fiera. Per la Nove Colli, il divieto inizia domani mattina alle 7 e durerà sino a mezzanotte di domenica, in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Zara e via Deledda. Saranno chiuse al traffico anche via Dante Alighieri nel tratto fra via Mengoni e via Bramante, dalla mezzanotte di sabato sino alle 21 di domenica, nel tratto tra viale Carducci e viale dei Mille, dalle 7 di domattina alle 20 di lunedì sera. Sono previsti divieti di transito e di sosta anche in viale dei Mille, la parallela del lungomare, dalla prima parte all’inizio di Zadina sino a via Zara. Alcune strade saranno chiuse esclusivamente domenica per la partenza della Nove Colli, così come saranno chiusi tratti di viale Torino, viale Trento e via Saffi. Nella prima mattinata di domenica sarà chiusa anche la prima parte della via Cesenatico, quindi chi si deve spostare per lavoro deve scegliere delle strade alternative. La stessa cosa vale per chi utilizza il cavalcavia a Valverde delle vie Saffi e Bramante, dove ci sarà il divieto dalle 8.30 alle 19 di domenica. Occhio ai cartelli anche nelle vie delle campagne ed in particolare a Sala, dove domenica non si potrà transitare in via Rigossa nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina, nella stessa via Fiorentina e in via Fossa. Nel tratto di via Saffi e Bramante, nella dorsale della ferrovia dove transitano i ciclisti che devono raggiungere il lungomare di Valverde per poi tagliare il traguardo davanti alla colonia Agip, il tratto attualmente utilizzato dal cantiere dove si sta costruendo il nuovo collettore della fogna bianca, sarà utilizzato per la sola giornata di domenica dagli atleti in gara, dai veicoli dell’organizzazione, i mezzi del 118, della Protezione civile, delle squadre di emergenza, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Le modifiche alla viabilità riguardano anche buona parte dei territori dell’entroterra romagnolo, ma soltanto per la giornata di domenica. In particolare nella prima mattinata di domenica saranno chiuse al traffico temporaneamente alcune strade a Cesena, nelle frazioni di Martorano e Diegaro; a Forlimpopoli, Bertinoro, Polenta, Fratta Terme, Meldola, Pieve di Rivoschio, e successivamente a San Romano, Ciola, Mercato Saraceno, il mitico colle Barbotto, Montetiffi, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, nel monte Maiolo, Monte Pugliano, una parte di San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ginestreto, Ponte Uso e Sogliano. A metà mattinata saranno transennate alcune strade che sono sul tracciato di ritorno, in particolare a Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala e naturalmente nella parte finale di Cesenatico.

Giacomo Mascellani