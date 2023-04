Arriva ’Ponte Ospedaletto’n Rock’ una due giorni di gare musicali

La Pro Loco e il Consiglio di frazione di Ponte Ospedaletto e Balignano organizzano ’Ponte Ospedaletto’n Rock’’ oggi e domani presso la frazione di Ponte Ospedaletto di Longiano nel parco della Costituzione Europea. La nuova Pro Loco ha come obiettivo di coinvolgere anche le frazioni e non solo, visto che come dicono i suoi componenti, Longiano non è solo il centro storico. Si tratta di una gara musicale di due giorni tra band emergenti con headliner per entrambe le serate, atto a promuovere l’arte e la cultura musicale tra i giovani del territorio, ricreando il clima di socialità perso durante la pandemia. L’evento è composto da una fase preliminare dove, tramite una pagina Facebook, sarà possibile registrarsi come gruppo all’evento e gli utenti potranno esprimere la propria preferenza sulle band, in modo da selezionare un totale di 10 band da suddividere in due giorni. Nelle due serate, i gruppi in concorso riceveranno la preferenza dagli spettatori scansionando un qr code in modo da incentivare la presenza fisica alle serate.

Oggi inizio contest alle 19.30 esibizione di quattro band per 30 min a testa e anche l’ordine di esibizione dei gruppi verrà deciso dal numero di like raggiunti in fase di selezione. Conclusione con l’esibizione Conny Ochs (foto) alle 24. La serata sarà accompagnata da prelibatezze servite dalla Pro Loco. Un gonfiabile darà la possibilità di divertimento anche ai più piccoli.

Domani inizio contest alle 18 ed esibizione di 6 band per 30 minuti ciascuna con l’ordine di esibizione dei gruppi che verrà deciso dal numero di like raggiunti in fase di selezione. Alle 24 esibizione degli Small Jackets.

Ermanno Pasolini