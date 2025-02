Arriva San Valentino. Indecisi sul regalo?. Ecco le idee a km zero

Cosmetici in edizione limitata, collezioni a tema di abiti e lingerie, cene a lume di candela, fughe romantiche e promozioni dedicate di tour operator e compagnie aeree: San Valentino, si sa, è un business redditizio, specie per settori come la floricoltura, i gioielli e la pasticceria. A gongolare sono soprattutto i portali e-commerce che, in queste settimane, vedono un’impennata delle ricerche pari ad almeno +30,5% (dati Idealo): perché non trasformare, allora, questa ricorrenza in un’occasione per valorizzare i marchi del territorio, o per vivere esperienze piacevoli e divertenti a pochi passi da casa? Ecco, allora, una selezione di idee-regalo ‘a km zero’, con proposte per tutte le tasche. Siamo nella Food valley d’Italia, in un luogo che pullula di eccellenze gastronomiche da gustare e, sì, da regalare: qui, il regalo per il partner può andare ben oltre la ‘semplice’ scatola di cioccolatini a forma di cuore e prendere pieghe decisamente più fantasiose. Cominciamo con un classico: le confezioni ‘Love edition’ delle arcinote specialità Babbi, dai waferini ai viennesi, fino ai ‘Babbini’ in gusti assortiti. In questo periodo dell’anno, si vestono di un packaging dedicato all’amore e sono un regalo perfetto per gli innamorati più golosi. A lanciare il guanto di sfida alle tradizionali praline è stato, quest’anno, un "insospettabile": parliamo del colosso delle carni ovine Amadori che, proprio per San Valentino, ha proposto le ‘Birbe love’, una versione a forma di cuore dei famosi bocconcini di pollo. Ma per preparare una cena coi fiocchi tra le mura domestiche è necessario, innanzitutto, essere in grado di destreggiarsi tra i fornelli: niente paura, a questo dettaglio pensa Azzurra Gasperini – in arte Azzuchef – che, nel suo cooking lab di San Mauro Pascoli, organizza, proprio per la sera del 14, un corso di coppia intitolato ‘Finger food e gin lovers’, con sottofondo musicale a cura del deejay Nicola Scarpellini. Un altro ‘classico’ della festa degli innamorati è la ‘Spa di coppia’: la scelta giusta per regalarsi una pausa di relax e benessere non lontano da casa è, senza dubbio, per Bagno di Romagna. Delle tre strutture ricettive presenti nel delizioso borgo, adagiato sull’Appennino tosco-romagnolo, al momento è aperto solo il Roseo Euroterme, che propone il pacchetto ‘Weekend in love’, comprensivo di due notti di soggiorno in trattamento di mezza pensione, massaggi di coppia e, fra l’altro, degustazione di fragole, cioccolata e spumante all’arrivo in camera. Chi si trova già a Bagno di Romagna può approfittare per regalarsi una cena nel vicino ristorante ‘DaGorini’ (1 stella Michelin), a San Piero in Bagno: le prenotazioni per la cena a tema di venerdì 14 sono ancora aperte. Tra le proposte ‘sempreverdi’ non mancano, naturalmente, borse e accessori: ma qui, nel cuore del distretto calzaturiero romagnolo, c’è chi si è inventato qualcosa di più. Sabato 15 febbraio, alle 15, l’imprenditrice Roberta Alessandri, titolare di Tomassini Bags, terrà un workshop di pelletteria nel laboratorio aziendale di San Mauro. Obiettivo? Insegnare ai partecipanti a confezionare da sé un articolo di pelletteria. Un’esperienza da vivere in coppia, o da regalare, per toccare con mano la bellezza dell’artigianato di casa nostra.

Maddalena De Franchis