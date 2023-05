Arriva ’SpazioStella’, nuovo negozio di moda

A fine marzo scorso ha cessato l’attività, dopo oltre 50 anni di importante presenza nei locali di via Garibaldi a San Piero in Bagno, il negozio ’Pronto Moda Marzio’, gestito dai titolari Marzio e Silvana Severi. Dopo un accurato restyling a quei locali, ai primi di maggio ha iniziato l’attività una nuova gestione, quella del negozio di abbigliamento donna e uomo ’SpazioStella’, di cui è titolare Stella Manole, originaria di Bucarest, trasferitasi in Italia nel 1997, residente a San Piero, il paese dove per vari anni ha lavorato in negozi di abbigliamento del centro storico, acquisendo pertanto notevole esperienza nel settore. Un riconoscimento, questo, che le è stato espresso anche dai titolari del negozio ’Pronto Moda Marzio’, al momento del commiato dai loro clienti, con queste parole: "Siamo sereni perché il proseguimento di questa attività è affidato a Stella, una persona che tutti già conoscete, esperta, capace e umanamente molto dolce".

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno presenziato, oltre al sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, anche tanti amici e conoscenti della titolare di ’SpazioStella’, che le hanno fatto i migliori auguri per l’attività intrapresa, nella quale metterà tutta la passione e la pluridecennale esperienza acquisita nel settore dell’abbigliamento. Durante l’inaugurazione Stella Manole ha espresso "un grazie infinito al suo Gaetano, un ringraziamento particolare a Marzio e Silvana di cui sapete tutto, è la storia che parla. Da parte mia vi prometto che ce la metterò tutta per essere alla loro altezza".

Gilberto Mosconi