’Arrivano dal mare’, il ritorno dei burattini

Il 14 maggio a Ravenna e a Gambettola si apre la 50esima edizione del Festival Internazionale dei burattini e delle figure Arrivano dal Mare!. Per cinque giornate la Romagna sarà testimone di questo traguardo artistico e culturale della nostra Regione. Un festival che sempre accompagna il pubblico attraverso spettacoli, mostre, incontri e visite guidate. Il teatro di figura, nella sua empatia secolare ha infatti questo grande potere, miscelando i pubblici e offrendo una visione artistica popolare che abbraccia i piccoli come i grandi, in un continuo gioco di ruoli.

Fra i progetti speciali la conclusione (11 maggio-8 giugno) della Residenza Trasversale di ricerca e creazione per burattinai e marionettisti professionisti, nato dalla collaborazione tra Casteliers (Montreal- Canada) e Teatro del Drago (Ravenna-Italia), attraverso Il Festival Internazionale di Casteliers e il Festival Internazionale dei burattini e delle figure Arrivano dal Mare. Questa residenza si inserisce nel progetto di residenze ideato insieme all’Amministrazione Comunale, che da diversi anni contraddistingue il territorio di Gambettola unendo Teatro Comunale, Stazione degli Artisti e Casa Fellini. Irene Lentini e Salim Hammad, i due artisti selezionati attraverseranno il festival e incontreranno i giovani studenti di Animateria e dell’Atelier delle Figure in un reciproco scambio di visioni costruttive. Così come i due Marionettisti e studiosi Ukraini, Natalia Diachenko e Mykhai Urytskyi che hanno aderito al programma internazionale Unima Passport Project, promosso dalla Commissione Internazionale Festival.

Il profilo internazionale del festival è sancito dalle numerose presenze di compagnie straniere in un intreccio di dialoghi fondamentali in questo momento storico così complesso e ferito dai conflitti. Ospite del festival, presso La stazione degli Artisti, la Mostra "Storie tra le mani-Il mondo popolare di Luigi Berardi" un artista che da sempre ha nutrito una relazione e a un’attenzione per l’ambiente e le tradizioni secolari. La mostra, che inaugura al pubblico alle ore 18 del 9 maggio e rimarrà allestita fino al 2 giugno, presenta una serie di xilografie per immergersi nel meraviglioso mondo del Teatro di Figura e del Teatro di strada. Luigi Berardi, artista e gran sacerdote di questo scenario fantastico di marionette e cantastorie, non mancherà di incantare bambini e grandi nel suo allestimento incandescente. Visita guidata bilingue (italiano e inglese) domenica 18 alle 17. Il 9 maggio alle 21 il Teatro comunale di Gambettola, in anteprima nazionale, presenta l’ultima produzione del comico, cabarettista, cantante e scrittore Gene Gnocchi: Una crepa nel crepuscolo.

Vincenzo D’Altri