Arrivano i contributi alle famiglie per le utenze domestiche

È stato emesso dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare l’avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle utenze domestiche, acqua, gas, energia elettrica per l’anno 2024. Il sostegno è destinato ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate residenti in uno dei nove Comuni appartenenti all’Unione: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone. Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza nel territorio dell’Unione, un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 12mila euro. Gli importi dei contributi, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico, potranno oscillare fra un minimo e un massimo di contributo erogabile. Per un nucleo familiare di un componente, l’importo minimo del contributo sarà di 100 euro, il massimo 160 euro; per un nucleo di due componenti il contributo potrà andare da un minimo di 150 a un massimo di 240 euro; con tre componenti gli importi diventano 200 euro di minimo fino a 320 euro di massimo; con quattro e più componenti il contributo minimo sarà di 250 euro fino ad un massimo di 400 euro. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito modello presente sul sito dell’Unione Rubicone e Mare www.unionecomunidelrubicone.fc.it entro le 24 del 30 novembre, accedendo tramite Spid, CIE, oppure attraverso mail e password. Per il supporto alla compilazione della domanda online è possibile rivolgersi al punto Digitale facile di ciascun Comune, previo appuntamento. Per informazioni sulla presentazione della domanda è possibile rivolgersi agli Sportelli sociali dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare e agli Urp o sportelli informativi dei Comuni di residenza. Il bando si può scaricare dal sito dell’Unione.

e. p.