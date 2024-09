Arrivano i nuovi giochi nei parchi pubblici

A Savignano sul Rubicone nuovi giochi nei parchi pubblici, come richiedevano i cittadini per i loro bambini, in prevalenza nella fascia di età in cui frequentano le scuole materne e le elementari. Ora con grande soddisfazione da parte di tutti è arrivata una risposta e diverse mamme e papà hanno espresso la loro soddisfazione, anche perchè si sentono più sicuri e tranquilli sia per i nuovi giochi e anche per quelli già esistenti, ma che presentavano qualche criticità e che sono stati rimessi a nuovo. Infatti è stata recentemente completata l’installazione di una nuova fornitura di giochi nei parchi di Savignano sul Rubicone.

Nello specifico, è stata potenziata l’offerta ludica in sei differenti aree verdi, poste in diversi punti della città: al parco Aldo Moro, nel quartiere Cesare, è stata montata una nuova casetta; al parco di via Varsavia, nella frazione di Capanni, sono arrivati un gioco a molla e nuovi pannelli; al parco di via Danubio, nella frazione di Fiumicino, due nuovi giochi a molla; al parco Secondo Casadei di Valle Ferrovia sono state installate le porte per il gioco del calcetto; al parco di via Bernardini nel quartiere Rio Salto-Castelvecchio è arrivata una nuova altalena e, infine, il parco Don Milani è stato arricchito con un’altalena, uno scivolo a torre, un dondolo a legno e uno a molla, e un’arrampicata. Al contempo, in questi stessi parchi è stata completata la manutenzione dei giochi già presenti, che avevano necessità di interventi di sistemazione.

Medesima attività è stata compiuta anche al parco Nenni, al parco di via De Lubelza, al parco di via Romagna, e nei parchi degli edifici scolastici, in vista della imminente riapertura delle scuole. A completare l’intervento di potenziamento dei parchi pubblici, l’amministrazione comunale ha provveduto all’installazione di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti. Per tutte queste attività, l’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone ha impegnato 80mila euro dal bilancio comunale.

Ha detto Roberta Armuzzi, assessora alle manutenzioni comunali: "I parchi sono i luoghi in cui la comunità si ritrova, si incontra e vive. Savignano ha la fortuna di poter vantare tantissime aree verdi, diffuse in tutto il territorio comunale. È quindi fondamentale, oltre che un impegno importante, garantire la periodica manutenzione degli arredi e il potenziamento dei giochi, perché le nostre aree verdi siano sempre accoglienti per le persone, di tutte le età, che le frequentano e vivono".

Ermanno Pasolini