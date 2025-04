Arrt, ecco il nuovo consiglio. Il presidente è Leonardo Belli

È Leonardo Belli, fondatore dell’omonima azienda Belli Deco’, già assessore comunale, già presidente Assiprov, il nuovo presidente dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori. Vicepresidente è invece Michele Messina, da sempre nel mondo dell’energia per aziende nazionali ed estere ricoprendo ruoli dirigenziali e con alle spalle una lunga esperienza nella gestione di società sportive. A seguire i componenti del nuovo consiglio. Davide Bruschi, già medico oncologo IRST Meldola; Bruno Brasini, già dipendente Orogel e presidente in una società che ha operato nel campo del miglioramento genetico in frutticoltura; Patrizia Canzanella, responsabile servizi integrativi alle famiglie e corsi di formazione per adulti presso associazione Alighieri aps dal 2007 ad oggi, già consigliera Techne; Patrizia Fagioli, già insegnante e dal 2015 si dedica al mondo del volontariato partecipando attivamente come consigliera in diverse associazioni; Enzo Riceputi, già funzionario ferrovie dello Stato e Presidente Banda Città di Cesena.

Il presidente conferma l’impegno dell’associazione a continuare nella realizzazione del progetto “Io gioco d’Anticipo” finalizzato alla prevenzione oncologica con incontri nelle scuole del territorio, diagnosi precoce nei propri ambulatori dislocati nel comprensorio cesenate, visite gratuite rivolte alla popolazione, conferenze ed incontri informativi per cittadini, aziende ed enti locali.