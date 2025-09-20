Arrt entra nelle scuole. Si insegna ad alimentarsi

‘Mangia il giusto con gusto’: è questo il motto di Arrt che porta tra i banchi scolastici cesenati le sue conoscenze e la sua cura. Tornano i progetti patrocinati dall’Ausl Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena, e curati da Arrt, l’associazione romagnola ricerca tumori. Nell’ambito del progetto ‘Io gioco d’anticipo’, l’associazione romagnola ricerca tumori mette a disposizione dal 2009 per le scuole cesenati due progetti rivolti a scolari e studenti: ‘A scuola di vita’ (rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado) e ‘Draghetto Mangiabene’ (rivolto a bimbi e bimbe di 4 e 5 anni della scuola d’infanzia).

I due progetti, attivati a Cesena 16 anni fa, portano sui banchi di scuola la prevenzione primaria Nell’anno 2024-2025 il ‘Progetto a scuola di vita’, per prevenire malattie degenerative e neoplastiche, secondo i principi della dieta mediterranea, ha coinvolto 205 bambini di 11 classi della scuola primaria e 425 di 18 classi di scuole secondarie.

Il progetto ‘Draghetto Mangiabene’ ha coinvolto 340 bambini di 4 e 5 anni di 21 sezioni della scuola dell’infanzia. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 ottobre.

"Ogni giorno – dice l’assessora alla scuola del Comune di Cesena Elena Baredi – 39 cuochi del Comune si prendono cura di preparare 3.700 pasti sani e nutrienti per gli studenti cesenati. i".