Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Cesena
CronacaArrt entra nelle scuole. Si insegna ad alimentarsi
20 set 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
Arrt entra nelle scuole. Si insegna ad alimentarsi

Al via ’Io gioco d’anticipo’, progetto per educare gli studenti a prevenire le malattie degenerative e i tumori. Campagna informativa anche agli asili.

La presentazione il Comune dell’iniziativa, sostenuta anche da Ausl e Regione

‘Mangia il giusto con gusto’: è questo il motto di Arrt che porta tra i banchi scolastici cesenati le sue conoscenze e la sua cura. Tornano i progetti patrocinati dall’Ausl Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena, e curati da Arrt, l’associazione romagnola ricerca tumori. Nell’ambito del progetto ‘Io gioco d’anticipo’, l’associazione romagnola ricerca tumori mette a disposizione dal 2009 per le scuole cesenati due progetti rivolti a scolari e studenti: ‘A scuola di vita’ (rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado) e ‘Draghetto Mangiabene’ (rivolto a bimbi e bimbe di 4 e 5 anni della scuola d’infanzia).

I due progetti, attivati a Cesena 16 anni fa, portano sui banchi di scuola la prevenzione primaria Nell’anno 2024-2025 il ‘Progetto a scuola di vita’, per prevenire malattie degenerative e neoplastiche, secondo i principi della dieta mediterranea, ha coinvolto 205 bambini di 11 classi della scuola primaria e 425 di 18 classi di scuole secondarie.

Il progetto ‘Draghetto Mangiabene’ ha coinvolto 340 bambini di 4 e 5 anni di 21 sezioni della scuola dell’infanzia. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 ottobre.

"Ogni giorno – dice l’assessora alla scuola del Comune di Cesena Elena Baredi – 39 cuochi del Comune si prendono cura di preparare 3.700 pasti sani e nutrienti per gli studenti cesenati. i".

