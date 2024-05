Arrt, fiori e azalee solidali contro i tumori

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, i volontari dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori saranno presenti nelle piazze del cesenate con fiori ed azalee solidali. Presso le postazioni sarà possibile acquistare il libro ‘Alla ricerca di un’alimentazione sana’, consigli e ricette per restare in salute a tutte le età. Un modo per festeggiare tutte le mamme ed aiutare i progetti di prevenzione oncologica dell’associazione.

I volontari Arrt saranno presenti a Cesena in Galleria Urtoller, oggi e domani mattina a Cesenatico in Piazza Pisacane, sabato 11 mattina/pomeriggio e domenica 12 mattina, a Savignano sul Rubicone in Piazza Borghesi e Falcone sabato mattina/pomeriggio e domenica 12 mattina a Sarsina in Piazza Plauto sabato 11 mattina /pomeriggio e domenica 12 mattina a San Piero in Bagno in Piazza Allende sabato mattina/pomeriggio e domenica 12 mattina.

A Cesena l’Associazione allestirà, inoltre, una postazione solidale con fiori ed azalee anche all’esterno della sede Arrt in via Cavalcavia 288 nelle giornate di Venerdì 10 Maggio dalle 8.30 alle 18.30,

Sabato 11 Maggio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e Domenica 12 Maggio dalle 9 alle 13. Inoltre, i volontari saranno presenti Sabato 11 mattina/pomeriggio e domenica 12 mattina presso Eccomi-supermercato Via G. Bruno e Eccomi-supermercato Via Romea.