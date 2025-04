Art Bonus per restaurare il ’Giovanni Pascoli’

Il Comune restaura la nave ammiraglia del Museo della Marineria utilizzando l’Art Bonus. Lo ha annunciato ieri la giunta comunale, dopo aver approvato una delibera per promuovere una raccolta fondi attraverso questo strumento. Si interviene dunque sul trabaccolo da trasporto Giovanni Pascoli, la grande barca che nella disposizione della Sezione galleggiante del museo, è in testa ormeggiata vicino al Ponte del Gatto.

L’Art Bonus in precedenza a Cesenatico era già stato utilizzato per due interventi nella biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio. Per la nave la spesa prevista è di 50mila euro ed i privati che decidessero di donare, possono usufruire dei vantaggi dell’Art Bonus, che prevede un credito di imposta pari al 65 percento dell’importo donato, come prevede la legge a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Il Giovanni Pascoli è uno degli ultimi velieri dell’Adriatico e rappresenta una presenza iconica per chi frequenta Cesenatico. Si tratta di un tipo di barca che fu utilizzata per il cabotaggio di merci da una sponda all’altra dell’Adriatico, dal cemento ai cocomeri, dalle pietre d’Istria estratte nella ex Jugoslavia alle merci più disparate. Fu varato a Cattolica nel 1936 e navigò fino al 1960, quando fu posto in disarmo a Trieste. Nel 1980 fu utilizzato per girare lo sceneggiato televisivo Marco Polo e nel 1983 fu acquistato dall’Azienda di soggiorno di Cesenatico, restaurato, e nel 1985 collocato nel canale. Nel 2008 è stato sottoposto ad un nuovo intervento di restauro, soprattutto allo scafo e alla struttura interna.

A causa del Covid e della rimozione del pontile pericolante ora in corso di ricostruzione, negli ultimi anni non è stato più possibile l’accesso al trabaccolo da parte del pubblico, che in precedenza era una delle attrattive del museo.

Per poterlo ripristinare è necessario effettuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria alla coperta e alle sovrastrutture, per garantire la migliore conservazione della barca, evitando le infiltrazioni ed il ristagno di acqua piovana, mettendo anche in sicurezza le manovre dell’albero di trinchetto. Chi è interessato a fare una donazione, può avere informazioni inviando una mail a museomarineria@comune.cesenatico.fc.it.

L’assessore Emanuela Pedulli crede nel progetto: "Abbiamo già utilizzato l’Art Bonus con successo in biblioteca e abbiamo deciso di proporre questo prezioso strumento anche per il trabaccolo Giovanni Pascoli. Oltre ai vantaggi fiscali previsti, pensiamo come Comune di poter sostenere i privati anche con ingressi gratuiti nei musei e occasioni di promozione".

Giacomo Mascellani