Art Mbt festeggia il primo compleanno con il Gin Primo

Oggi si festeggia il primo compleanno di Art Mbt, il locale sul lungomare Carducci di Cesenatico. I titolari Max e Ivan hanno siglato una partnership con il "Gin Primo" creato da Federico Lugaresi, titolare della Premiata Officina Lugaresi di Cesena. Sono dieci anni esatti che il Gin Primo ha debuttato sul mercato, il primo cin cin risale infatti al 2015, ma solo negli ultimi anni questo gin dalla particolare sapidità (un mix di acqua, alcol di cereali, distillati da piante aromatiche e un pizzico di sale marino integrale di Cervia), è diventato il vero "tormentone" del settore beverage. In occasione del primo anniversario del locale verrà offerto gratuitamente un assaggio del Gin Primo, ma anche una degustazione degli aperitivi classici dell’Art Mbt. "Dopo un anno di duro lavoro – dicono Max e Ivan – il pubblico di Cesenatico ha cominciato a conoscerci e, speriamo, anche ad apprezzarci. In occasione del primo anniversario, l’invito è quello di venirci a trovare per brindare con noi a questa bella ricorrenza".

g.m.