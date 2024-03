’Arte al femminile’, la mostra di venti artiste

È stata inaugurata ieri pomeriggio, al Centro culturale di piazza Garibaldi, a Montiano, la mostra "Arte al femminile", una collettiva di 20 artiste, eterogenea, che presenta molteplici voci, così diverse ma unite da uno stesso sentire e da comuni atmosfere. "L’esposizione - spiega il curatore Paolo Degli Angeli -, ha avuto origine da una passata rassegna, quando l’architetto e artista Barbara Antonelli rilevò che la presenza femminile era sbilanciata in difetto. Ora si onora quella promessa ‘riparatrice’ in occasione dell’8 marzo, all’interno di quella che un tempo era la Chiesa del Crocifisso. Un emozionante e proficuo dialogo, fra le antiche opere qui contenute, come l’Annunciazione del Centino, col suo angelo presente nel nostro manifesto, e la magica polifonia di voci che le artiste ci regalano: pittura, mosaico, fotografia, scultura e l’installazione nell’abside". All’inaugurazione la poetessa Scilla Mastini ha letto alcune sue liriche. Venerdì 8 marzo alle 17, l’attore Ilario Sirri leggerà alcune poesie scelte dalle artiste. Domenica 17 marzo alle 18, finissage e brindisi conclusivo.

La mostra è visitabile nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17 alle 19. Sabato e domenica 10-12 / 17-19.

r.c.